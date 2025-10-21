Original-Research: Bike24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Bike24 Holding AG - von Montega AG 21.10.2025 / 16:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Unternehmen: Bike24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.10.2025 Kursziel: 3,70 EUR (zuvor 3,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA Guidance-Erhöhung bestätigt anhaltend starkes Momentum und steigende Profitabilität Nach einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal hat BIKE24 seine Jahresprognose am 21. Oktober deutlich nach oben revidiert. Das Management erwartet nun einen Umsatz zwischen 278 und 288 Mio. EUR (zuvor: 248 - 261 Mio. EUR) sowie ein adj. EBITDA zwischen 12,5 und 13,5 Mio. EUR (zuvor: 7,0 - 12,1 Mio. EUR). Damit liegt die neue Mid-Range rund +10% über der bisherigen Umsatzspanne und signalisiert eine substanzielle Ergebnisverbesserung. Haupttreiber sind die weiterhin starke Nachfrage in den Kernsortimenten Teile/Zubehör (PAC) sowie ein sehr gutes Fullbike-Geschäft, das insbesondere im E-Bike-Segment zweistellige Wachstumsraten verzeichnet. Zusätzlich wirken Effizienzgewinne aus Logistik- und Marketinghebeln sowie eine stabile Bruttomarge positiv auf das Ergebnisniveau. Operative Hebel greifen - Internationalisierung liefert spürbare Beiträge: BIKE24 profitiert zunehmend von der hohen operativen Skalierbarkeit seines Modells. Die Lokalisierung in Südeuropa (Spanien, Frankreich, Italien) trägt überdurchschnittlich zur Top-Line-Entwicklung bei; das Fulfillment-Center in Barcelona steigert durch kürzere Lieferzeiten und geringere Versandkosten zugleich die Profitabilität. Auf Kostenebene zeigen die im Frühjahr gestarteten Maßnahmen Wirkung: Marketingeffizienz und Personalproduktivität verbesserten sich spürbar, während der Lagerumschlag wieder auf Vor-Pandemie-Niveau liegt. In Summe resultiert daraus eine deutliche Margenausweitung. Erhöhung unserer Prognosen: Wir lagen mit unserer bisherigen Umsatzprognose bereits deutlich über dem Zielkorridor des Unternehmens und beim EBITDA am oberen Rand der bisherigen Planungen. Aufgrund der überaus starken operativen Entwicklung erhöhen wir nunmehr beide Werte erneut. Die nun angenommenen Erlöse von 279,9 Mio. EUR liegen mehr als 23% über dem in 2024 erreichten Wert und implizieren einen Umsatz in der zweiten Jahreshälfte etwa auf dem Niveau der ersten sechs Monate. Eine Entwicklung wie sie auch 2024 zu beobachten war. Unterstützung erfährt diese Annahme von den guten Wetterbedingungen, die bis in den Oktober hinein unterstützend gewirkt haben dürften. Unsere EBITDA-Prognose erhöhen wir auf 13,2 Mio. EUR, was einer Marge von 4,7% (alt: 4,4%) entspricht und der verbesserten Rentabilität Rechnung trägt. Fazit: Die erneute Prognoseanhebung verdeutlicht die operative Stärke und steigende Ertragsqualität von BIKE24. Die strukturellen Wachstumstreiber - steigender E-Bike-Anteil, anhaltende Premiumisierung und wachsende internationale Marktanteile - bleiben u.E. intakt und sollten auch in 2026 und 2027 zweistelliges Umsatzwachstum und spürbare Ertragsverbesserungen ermöglichen. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum mit einem auf 3,70 EUR erhöhten Kursziel. 