Original-Research: Bike24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Bike24 Holding AG - von Montega AG

21.10.2025 / 16:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Bike24 Holding AG

     Unternehmen:               Bike24 Holding AG
     ISIN:                      DE000A3CQ7F4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.10.2025
     Kursziel:                  3,70 EUR (zuvor 3,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Guidance-Erhöhung bestätigt anhaltend starkes Momentum und steigende
Profitabilität

Nach einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal hat
BIKE24 seine Jahresprognose am 21. Oktober deutlich nach oben revidiert. Das
Management erwartet nun einen Umsatz zwischen 278 und 288 Mio. EUR (zuvor:
248 - 261 Mio. EUR) sowie ein adj. EBITDA zwischen 12,5 und 13,5 Mio. EUR
(zuvor: 7,0 - 12,1 Mio. EUR). Damit liegt die neue Mid-Range rund +10% über
der bisherigen Umsatzspanne und signalisiert eine substanzielle
Ergebnisverbesserung.

Haupttreiber sind die weiterhin starke Nachfrage in den Kernsortimenten
Teile/Zubehör (PAC) sowie ein sehr gutes Fullbike-Geschäft, das insbesondere
im E-Bike-Segment zweistellige Wachstumsraten verzeichnet. Zusätzlich wirken
Effizienzgewinne aus Logistik- und Marketinghebeln sowie eine stabile
Bruttomarge positiv auf das Ergebnisniveau.

Operative Hebel greifen - Internationalisierung liefert spürbare Beiträge:
BIKE24 profitiert zunehmend von der hohen operativen Skalierbarkeit seines
Modells. Die Lokalisierung in Südeuropa (Spanien, Frankreich, Italien) trägt
überdurchschnittlich zur Top-Line-Entwicklung bei; das Fulfillment-Center in
Barcelona steigert durch kürzere Lieferzeiten und geringere Versandkosten
zugleich die Profitabilität. Auf Kostenebene zeigen die im Frühjahr
gestarteten Maßnahmen Wirkung: Marketingeffizienz und Personalproduktivität
verbesserten sich spürbar, während der Lagerumschlag wieder auf
Vor-Pandemie-Niveau liegt. In Summe resultiert daraus eine deutliche
Margenausweitung.

Erhöhung unserer Prognosen: Wir lagen mit unserer bisherigen Umsatzprognose
bereits deutlich über dem Zielkorridor des Unternehmens und beim EBITDA am
oberen Rand der bisherigen Planungen. Aufgrund der überaus starken
operativen Entwicklung erhöhen wir nunmehr beide Werte erneut. Die nun
angenommenen Erlöse von 279,9 Mio. EUR liegen mehr als 23% über dem in 2024
erreichten Wert und implizieren einen Umsatz in der zweiten Jahreshälfte
etwa auf dem Niveau der ersten sechs Monate. Eine Entwicklung wie sie auch
2024 zu beobachten war. Unterstützung erfährt diese Annahme von den guten
Wetterbedingungen, die bis in den Oktober hinein unterstützend gewirkt haben
dürften. Unsere EBITDA-Prognose erhöhen wir auf 13,2 Mio. EUR, was einer
Marge von 4,7% (alt: 4,4%) entspricht und der verbesserten Rentabilität
Rechnung trägt.

Fazit: Die erneute Prognoseanhebung verdeutlicht die operative Stärke und
steigende Ertragsqualität von BIKE24. Die strukturellen Wachstumstreiber -
steigender E-Bike-Anteil, anhaltende Premiumisierung und wachsende
internationale Marktanteile - bleiben u.E. intakt und sollten auch in 2026
und 2027 zweistelliges Umsatzwachstum und spürbare Ertragsverbesserungen
ermöglichen. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum mit einem auf 3,70 EUR
erhöhten Kursziel.



