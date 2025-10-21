Werbung ausblenden

Original-Research: GBC Insider Focus Index (von GBC AG):

Uhr
Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG

21.10.2025 / 09:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index

     Unternehmen:              GBC Insider Focus Index
     ISIN:                     DE000SLA2JE2

     Anlass der Studie:        GBC Insider Focus Index (Oktober 2025)
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Niklas Ripplinger, Cosmin Filker

Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders
basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und
implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den
Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser
Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins
Portfolio aufgenommen.

GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +81,9 %
GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +66,9 %

Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors'
Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30
Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-,
Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen
Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis)
sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung). Die
Performance seit 5 Jahren liegt bei 21,6%.

Insider Aktie im Fokus: Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1)
Dynamische Industrieholding mit Fokus auf nachhaltige Wertsteigerung im
Mittelstand

Die Blue Cap AG ist eine börsennotierte Industrieholding mit Sitz in
München, die sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Ausbau von
mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum spezialisiert hat.
Der Fokus liegt auf produzierenden Unternehmen mit klarer Marktposition,
soliden Cashflows und attraktivem Wertsteigerungspotenzial. Das
Beteiligungsportfolio der Gesellschaft umfasst derzeit mehrere
Plattformunternehmen aus den Segmenten Kunststoffe, Beschichtungstechnik,
Klebstofftechnik, Medizin- und Messtechnik sowie Industriedienstleistungen,
die jeweils eigenständig am Markt agieren und durch gezielte operative
Maßnahmen weiterentwickelt werden.

Blue Cap verfolgt ein aktives Beteiligungsmanagement, das auf nachhaltige
Wertsteigerung durch operative Exzellenz, strategische Neuausrichtung und
gezielte Investitionen in Wachstum und Innovation ausgerichtet ist.

Die Wachstumsstrategie der Blue Cap AG basiert auf der Erweiterung des
Portfolios durch Zukäufe profitabler Mittelstandsunternehmen, der Stärkung
bestehender Beteiligungen sowie der kontinuierlichen Optimierung der
Konzernstruktur. Neben organischem Wachstum steht auch die Nutzung von
Synergien innerhalb der Gruppe im Vordergrund.

Im Geschäftsjahr 2024 verringerte sich der Umsatz der Blue Cap AG um 5,9 %
von 218,71 Mio. EUR auf 205,90 Mio. EUR. Dabei wurde die angepasste
Umsatzprognose aufgrund der Exits am unteren Ende der Bandbreite erreicht.
Der Umsatzrückgang resultierte insbesondere aus den Verkäufen zweier
Portfoliounternehmen. Sowohl die nokra Optische Prüftechnik und Automation
GmbH als auch die Neschen Coating GmbH wurden oberhalb ihres ausgewiesenen
Net Asset Value verkauft.

Das operative EBITDA dagegen konnte im vergangenen Geschäftsjahr 2024 leicht
auf 17,95 Mio. EUR gesteigert werden (VJ: 17,06 Mio. EUR). Damit stieg die
operative EBITDA-Marge knapp einen Prozentpunkt auf 8,7 % (VJ: 7,8 %) an.

Auch das aktuelle Geschäftsjahr 2025 beginnt für die Blue Cap AG recht
solide. Der Umsatz verringerte sich erwartungsgemäß um 4,3 % auf 97,92 Mio.
EUR (VJ: 102,3 Mio. EUR). Das adjusted EBITDA konnte dagegen von 7,2% auf 8,8 %
gesteigert werden. Besonders positiv hat sich das Segment Plastics
entwickelt: Hier konnte das adjusted EBITDA um 20% im Vergleich zum Vorjahr
gesteigert werden. Auch das Segment Adhesives & Coatings steigerte das
adjusted EBITDA um rund 13 % im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres.
Das dritte Segment Business Services stand dem in nichts nach und erhöhte
das adjusted EBITDA um etwa 19 %. Aufgrund des Exits der con-Pearl wurde die
Jahresprognose angepasst. Der Umsatz soll nun zwischen 120 und 140 Mio. EUR
und die adjusted EBITDA-Marge zwischen 5,0 und 6,0 % liegen.

Kurz nach der Veröffentlichung der Q2-Zahlen gab es fünf Insidersignale bei
der Blue Cap AG. Auf einem Kursniveau von etwa 20 EUR wurden Insiderkäufe für
ca. 130.000 EUR getätigt. Dies unterstreicht nochmals die Zuversicht in die
Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Aktuell notiert die Aktie bei 20,00
EUR. Damit werden die Aktien der Blue Cap AG in unserem GBC Insider Focus
Index neu aufgenommen.



Datum und Uhrzeit der Fertigstellung: 20.10.2025 (15:13 Uhr)
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung: 21.10.2025 (09:00 Uhr)

2215680 21.10.2025 CET/CEST

