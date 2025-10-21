Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' über den Umgang mit der Hamas

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" über den Umgang mit der Hamas:

200 Millionen Euro will alleine die deutsche Entwicklungsministerin jetzt für den Wiederaufbau des Gazastreifens bereitstellen. Dass dieses Geld auch dort ankommt, wo es benötigt wird, ist allerdings alles andere als sicher. Das Hilfswerk UNRWA ist von der Hamas unterwandert, die Autonomiebehörde in Ramallah eine korrupte Funktionärsclique - und dass sich auch ein Projekt mit den besten Absichten schnell ins Gegenteil verkehren kann, hat schon ein anderer Entwicklungsminister erfahren. Dirk Niebel spendierte dem Küstenstreifen einst kilometerlange Wasserleitungen für Bewässerungsprojekte. Später riss die Hamas sie wieder heraus, um aus den Rohren Raketen zu bauen. Solange die Hamas eine Macht in Gaza ist, verbietet sich deshalb jenseits des Humanitären jede Aufbauhilfe, und sei sie noch so gut gemeint./yyzz/DP/mis