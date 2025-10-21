Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zum geplanten Treffen von Trump und Xi

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum geplanten Treffen von Trump und Xi:

Über allem hängt der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China wie ein Damoklesschwert über der Weltwirtschaft. Nach dem bisherigen Verlauf dürfte sich Trump jedenfalls ermuntert fühlen, mit seiner Zollpolitik weiterzumachen. Der IWF hat seine Konjunkturprognose für die USA trotz der Handelsstreitigkeiten erhöht. Und an den Finanzmärkten (.) ist ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten. (.) In der Bundesregierung besteht deshalb nicht ohne Grund die Sorge, das angesetzte Treffen von Trump und Xi Jinping könnte zulasten Europas gehen. Solange Europa militärisch abhängig von den USA ist, wird die EU nicht aus ihrem Modus der Anbiederung an Trump herauskommen können. Will Europa aber wieder auf globaler Bühne ein Wörtchen mitreden, muss es zu eigener Stärke zurückfinden. Klingbeil beschwor vergangene Woche in Washington einen "europäischen Patriotismus". Der ist sicher notwendig. Am Ende kommt es aber vor allem auf eines an: auf wirtschaftliche Stärke./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden