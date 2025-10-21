Pressestimme: 'Handelsblatt' zum geplanten Treffen von Trump und Xi

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum geplanten Treffen von Trump und Xi:

Über allem hängt der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China wie ein Damoklesschwert über der Weltwirtschaft. Nach dem bisherigen Verlauf dürfte sich Trump jedenfalls ermuntert fühlen, mit seiner Zollpolitik weiterzumachen. Der IWF hat seine Konjunkturprognose für die USA trotz der Handelsstreitigkeiten erhöht. Und an den Finanzmärkten (.) ist ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten. (.) In der Bundesregierung besteht deshalb nicht ohne Grund die Sorge, das angesetzte Treffen von Trump und Xi Jinping könnte zulasten Europas gehen. Solange Europa militärisch abhängig von den USA ist, wird die EU nicht aus ihrem Modus der Anbiederung an Trump herauskommen können. Will Europa aber wieder auf globaler Bühne ein Wörtchen mitreden, muss es zu eigener Stärke zurückfinden. Klingbeil beschwor vergangene Woche in Washington einen "europäischen Patriotismus". Der ist sicher notwendig. Am Ende kommt es aber vor allem auf eines an: auf wirtschaftliche Stärke.