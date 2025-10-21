Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Junge Welt' zum Stopp russischer Öl- und Gasimporte

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zum Stopp russischer Öl- und Gasimporte:

Es ist die EU, die der Versorgung ihrer Bevölkerung und Volkswirtschaft ein politisches Element beibringt. Die Energieminister haben bei der Beschlussfassung in Luxemburg selbst gemerkt, was das bedeutet. Eine Notfallklausel soll der Kommission erlauben, den ganzen Ausstieg aus russischen Energieträgern zurückzunehmen, wenn "plötzlich" eine "ernsthafte Gefährdung der Versorgungssicherheit eines oder mehrerer Mitgliedsländer" eintritt. Eine geplante Gefährdung der Versorgungssicherheit dagegen geht in Ordnung, eine Verteuerung elementarer Lebensbedingungen sowieso. Die EU-Institutionen sind mal wieder dabei, alle "Vorurteile" der "Euroskeptiker" in begründete Urteile zu verwandeln./yyzz/DP/mis

