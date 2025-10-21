Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Merz' 'Stadtbild'-Äußerungen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Merz' 'Stadtbild'-Äußerungen:

Man müsse doch nur die (deutschen) Töchter fragen, um zu wissen, wie schlimm es die Migranten hierzulande treiben, machte Merz deutlich. Das ist aus zweierlei Gründen eine unnötige wie enttäuschende Entgleisung des Regierungschefs. Erstens sprechen so die Rechtspopulisten. Zweitens ist die Aussage falsch. Die Statistiken zeigen, dass Gewalt gegen Frauen nicht ausschließlich von Migranten, sondern auch von deutschen Männern ausgeht. Beides muss bekämpft werden. Wer nur die eine Seite nennt, wie Merz es tut, schürt Fremdenhass./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden