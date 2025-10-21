Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Brandmauer-Debatte

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Brandmauer-Debatte:

Der Druck ist immens, natürlich. Das Merzsche Versprechen, die AfD zu halbieren, ist kläglich gescheitert. Zwar will er keine Zusammenarbeit, aber eine Wiederholung der fatalen Abstimmung Anfang des Jahres, als er die AfD als Mehrheitsbeschafferin in Kauf nahm, schließt er nicht konkret aus. Merz will nun die Unterschiede zwischen Union und AfD besser herausarbeiten. Man kann nur hoffen, dass ein konkreter Fahrplan für das Wie am Montagabend steht. Denn große Veränderungen ankündigen, das hat der Kanzler schon öfter gemacht - der Eindruck bei vielen ist allerdings, dass es bei den Ankündigungen geblieben ist. Und noch vermittelt der Kanzler gerade wieder mit eigenen Aussagen eher den Eindruck, dass er auf Themen setzt, mit denen die AfD seit Jahren kokettiert, statt vermeintlich für etwas ganz anderes zu stehen./yyzz/DP/mis