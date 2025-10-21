Rheinmetall: Die neue Dimension des Geschäfts

Rheinmetall dreht weiter auf – und das nicht nur an Land. Mit der Übernahme von Naval Vessels Lürssen öffnet sich der Dax-Konzern ein völlig neues Terrain. Doch was bedeutet das für das Geschäftsmodell, die Margen und die Bewertung?
In dieser Analyse schaut Martin Goersch genau hin: Wie stark ist der Burggraben wirklich? Welche Rolle spielen die neuen Großaufträge, und wo liegen die größten Risiken für Anleger?
Ein tiefgehender Blick auf Zahlen, Strategie und Marktposition – jenseits der Schlagzeilen.
