Rheinmetall: Die neue Dimension des Geschäfts

Rheinmetall dreht weiter auf – und das nicht nur an Land. Mit der Übernahme von Naval Vessels Lürssen öffnet sich der Dax-Konzern ein völlig neues Terrain. Doch was bedeutet das für das Geschäftsmodell, die Margen und die Bewertung?

In dieser Analyse schaut Martin Goersch genau hin: Wie stark ist der Burggraben wirklich? Welche Rolle spielen die neuen Großaufträge, und wo liegen die größten Risiken für Anleger?

Ein tiefgehender Blick auf Zahlen, Strategie und Marktposition – jenseits der Schlagzeilen.