Werbung ausblenden

Teamviewer bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer blickt etwas pessimistischer auf die Erlösentwicklung im laufenden und im kommenden Jahr. Der Umsatz dürfte sich 2025 am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne von 778 bis 797 Millionen Euro bewegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. 2026 werde der Umsatz bei 790-825 Millionen Euro bewegen, was ein Plus im Jahresvergleich von 2 bis 6 Prozent wäre. Zuvor war Teamviewer von 850 bis 870 Millionen Euro ausgegangen.

Begünstigt durch Kosteneinsparungen erwartet Teamviewer im laufenden Jahr hingegen mit rund 44 Prozent eine um einen Prozentpunkt besser ausfallende Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) als zuvor.

Im dritten Quartal legte der Umsatz auf Pro-forma-Basis im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um währungsbereinigte 4 Prozent auf 192 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ebitda stieg um 1 Prozent auf 87,7 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge sank um einen Prozentpunkt auf 46 Prozent./he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TeamViewer
Teamviewer (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Aktie auf Rekordhoch
Airbus profitiert von positiven Sektor-Nachrichten21. Okt. · dpa-AFX
Airbus profitiert von positiven Sektor-Nachrichten
US-Medienkonzern
Warner Bros könnte sich zum Verkauf stellen21. Okt. · Reuters
Warner Bros könnte sich zum Verkauf stellen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden