Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1
onvista · Uhr
Der im Nasdaq gelistete Biotech-Wert zog zuletzt das Interesse institutioneller Investoren auf sich – und liefert eine spannende Ausgangssituation für kurzfristig orientierte Trader.
Quelle: PopTika/Shutterstock.com
In den vergangenen Wochen konnte Biogen erneut das Vertrauen institutioneller Investoren gewinnen. Laut einem Bericht von MarketBeat hat unter anderem der internationale Vermögensverwalter Privium Aktien gekauft und im zweiten Quartal rund 20.500 Biogen-Anteile im Gesamtwert von etwa 2,7 Millionen Dollar erworben – ein Signal für Vertrauen in die langfristigen Wachstumsperspektiven des Biotech-Unternehmens. Auch das charttechnische Umfeld für die Aktie hat sich zuletzt wieder deutlich verbessert.
Plus
Weiterlesen mit Plus-Abonnement
Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
- Exklusive Trading- und Investmentideen
- Jederzeit online kündigen
- Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
Das könnte dich auch interessieren
Dax Vorbörse 21.10.2025Entspannung im Zollstreit dürfte Kurse weiter antreibenheute, 08:30 Uhr · onvista
Börse am Morgen 21.10.2025Dax stabil - Trump will Zoll-Deal mit China - Secunet stark gefragtheute, 09:48 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 21.10.2025Dax leicht im Plus – Goldpreis fällt um bis zu 275 Dollarheute, 17:59 Uhr · onvista
onvista Chartzeit 21.10.2025Rheinmetall: Die neue Dimension des Geschäftsheute, 17:30 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Trading-ImpulsDas Chartmuster dieser MDax-Aktie signalisiert solides Aufwärtspotenzial16. Okt. · onvista