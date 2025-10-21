Trading-Impuls

Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1

onvista · Uhr

Der im Nasdaq gelistete Biotech-Wert zog zuletzt das Interesse institutioneller Investoren auf sich – und liefert eine spannende Ausgangssituation für kurzfristig orientierte Trader.

Artikel teilen:
Quelle: PopTika/Shutterstock.com

In den vergangenen Wochen konnte Biogen erneut das Vertrauen institutioneller Investoren gewinnen. Laut einem Bericht von MarketBeat hat unter anderem der internationale Vermögensverwalter Privium Aktien gekauft und im zweiten Quartal rund 20.500 Biogen-Anteile im Gesamtwert von etwa 2,7 Millionen Dollar erworben – ein Signal für Vertrauen in die langfristigen Wachstumsperspektiven des Biotech-Unternehmens. Auch das charttechnische Umfeld für die Aktie hat sich zuletzt wieder deutlich verbessert.

Plus

Weiterlesen mit Plus-Abonnement

Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
  • Exklusive Trading- und Investmentideen
  • Jederzeit online kündigen
  • Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
N
NASDAQ 100
Biogen

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 21.10.2025
Entspannung im Zollstreit dürfte Kurse weiter antreibenheute, 08:30 Uhr · onvista
Dax Logo
Börse am Morgen 21.10.2025
Dax stabil - Trump will Zoll-Deal mit China - Secunet stark gefragtheute, 09:48 Uhr · onvista
Dax stabil - Trump will Zoll-Deal mit China - Secunet stark gefragt
Dax Tagesrückblick 21.10.2025
Dax leicht im Plus – Goldpreis fällt um bis zu 275 Dollarheute, 17:59 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
onvista Chartzeit 21.10.2025
Rheinmetall: Die neue Dimension des Geschäftsheute, 17:30 Uhr · onvista
Rheinmetall: Die neue Dimension des Geschäfts
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden