Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1

In den vergangenen Wochen konnte Biogen erneut das Vertrauen institutioneller Investoren gewinnen. Laut einem Bericht von MarketBeat hat unter anderem der internationale Vermögensverwalter Privium Aktien gekauft und im zweiten Quartal rund 20.500 Biogen-Anteile im Gesamtwert von etwa 2,7 Millionen Dollar erworben – ein Signal für Vertrauen in die langfristigen Wachstumsperspektiven des Biotech-Unternehmens. Auch das charttechnische Umfeld für die Aktie hat sich zuletzt wieder deutlich verbessert.

