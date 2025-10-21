Werbung ausblenden
Videoanalyse 21.10.2025

Wieso Uber keine Angst vor Waymo haben muss

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Der Fahrten-Vermittler Uber muss keine Konkurrenz durch die selbstfahrenden Autos von Google-Tochter Waymo fürchten, glaubt Profi-Trader Martin Goersch. Wieso und was er der Aktie von Uber jetzt zutraut, erklärt er euch im Video.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Alphabet C
Uber

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 20.10.2025
Bullisches Signal bei Rheinmetall: Großauftrag beflügeltgestern, 17:24 Uhr · onvista
Bullisches Signal bei Rheinmetall: Großauftrag beflügelt
Videoanalyse 20.10.2025
Apple überzeugt mit Verkaufszahlen: iPhone 17 sorgt für Kursplusgestern, 17:12 Uhr · onvista
Apple überzeugt mit Verkaufszahlen: iPhone 17 sorgt für Kursplus
Videoanalyse 20.10.2025
Perimeter Solutions zieht an: Was Anleger jetzt wissen solltengestern, 17:16 Uhr · onvista
Perimeter Solutions zieht an: Was Anleger jetzt wissen sollten
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1heute, 15:30 Uhr · onvista
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1heute, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden