Videoanalyse 21.10.2025
Wieso Uber keine Angst vor Waymo haben muss
onvista · Uhr
Der Fahrten-Vermittler Uber muss keine Konkurrenz durch die selbstfahrenden Autos von Google-Tochter Waymo fürchten, glaubt Profi-Trader Martin Goersch. Wieso und was er der Aktie von Uber jetzt zutraut, erklärt er euch im Video.
