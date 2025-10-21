Zions-Bilanz beruhigt Anleger - Sorge vor neuer Bankenkrise lässt nach

Die US-Regionalbank Zions Bancorp hat mit einem Gewinnanstieg im dritten Quartal die Sorgen der Anleger vor einer neuen Bankenkrise gedämpft.

Dank höherer Zinseinnahmen stieg der Gewinn, obwohl die Bank einen hohen Verlust aus zwei Krediten verbuchte, wie Zions Bancorp mitteilte. Der Nettogewinn stieg auf 221 (Vorjahr: 204) Millionen Dollar, die Zinseinnahmen auf 672 (620) Millionen. Die Aktie des Instituts legte im nachbörslichen Handel um zwei Prozent zu.

Das Management bezeichnete den Kreditausfall in Höhe von 50 Millionen Dollar als Einzelfall. "Wir sind zuversichtlich, dass dies ein isolierter Vorfall in unserem Portfolio war", sagte Vorstandsmitglied Derek Steward in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Bankchef Harris Simmons erklärte, die verbleibenden Netto-Abschreibungen seien mit sechs Millionen Dollar "sehr gering" gewesen.

Zions hatte den Verlust aus zwei Gewerbe- und Industriekrediten seiner kalifornischen Sparte bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Die Mitteilung hatte zusammen mit negativen Nachrichten von den Konkurrenten Western Alliance und Jefferies die Furcht vor einer neuen Bankenkrise genährt und die Aktien von US-Instituten am Donnerstag auf Talfahrt geschickt.

Anleger befürchteten eine Verschärfung der Kreditprobleme im Sektor. Die Papiere erholten sich jedoch am Freitag wieder. "Die Bilanzen mehrerer US-Regionalbanken für das dritte Quartal zeigten keine übergroßen oder unerwarteten Kreditverluste", kommentierte Analyst Terry McEvoy von der Investmentbank Stephens. Die Probleme bei einer Handvoll Unternehmen seien eher Einzelfälle als ein sich abzeichnender Trend.