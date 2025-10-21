Werbung ausblenden

Zuckerfreie Getränke gefragt: Coca-Cola legt zu

dpa-AFX · Uhr
Dividenden-Aristokraten
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Nach Preisanstieg

Atlanta (dpa) - Die Verbraucher greifen bei den Getränken des Softdrink-Herstellers Coca-Cola trotz höherer Preise zu. Der Umsatz des US-Konzerns zog im dritten Quartal im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar an, wie der Konkurrent von Pepsico mitteilte. Unterm Strich verdiente der Konzern mit knapp 3,7 Milliarden Dollar 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen höhere Aufwendungen.

Das allgemeine Umfeld sei weiterhin schwierig, sagte Unternehmenschef James Quincey laut Mitteilung. Das Unternehmen sei flexibel geblieben und habe in Wachstum investiert. So seien etwa die von Coca-Cola angebotenen zuckerfreien Getränke gefragt, ebenso wie kleinere Flaschen und Dosen, zu denen Verbraucher angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten momentan greifen. Die Ergebnisziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der Manager. Auch die längerfristigen Prognosen könne das Unternehmen erreichen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Coca-Cola

Das könnte dich auch interessieren

Getränkekonzern
Coca-Cola legt im Quartal stärker zu als erwartetheute, 14:18 Uhr · dpa-AFX
Coca-Cola legt im Quartal stärker zu als erwartet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1heute, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden