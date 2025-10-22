Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Drohende Konkurrenz belastet Online-Apotheken erneut

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Bericht über wachsende Konkurrenz für Online-Apotheken wie Redcare Pharmacy und DocMorris hat am Mittwoch die Aktien der Unternehmen belastet. Redcare Pharmacy fielen um knapp ein Prozent auf 82,40 Euro. Im Tagestief betrug der Abschlag knapp 5 Prozent. DocMorris fielen an der Börsen in Zürich um mehr als 5 Prozent.

Laut dem "Handelsblatt" will die Drogeriekette dm bis Jahresende mit einer Online-Apotheke starten. Der Kontrahent Rossmann habe eigene Pläne und auch der Handelsriese Lidl sondiere den Markt, wie die Zeitung unter Berufung auf Branchen-Insider berichtet.

An der Börse hatten ähnlich lautende Meldungen in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Kursverlusten der Online-Apotheken geführt. Die Aktien von Redcare Pharmacy haben sich seit dem Zwischenhoch vom November vergangenen Jahres bei über 170 Euro mehr als halbiert./bek/jha/

