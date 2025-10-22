Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Gestrichene Kaufempfehlung belastet Thyssenkrupp Nucera

dpa-AFX · Uhr
Wasserstoff
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine für Thyssenkrupp Nucera gestrichene Kaufempfehlung verstimmt am Mittwoch die Anleger. Die Papiere sackten im frühen Handel als Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax um 9 Prozent auf 9,66 Euro ab. Seit dem Anfang Oktober erreichten höchsten Stand seit Mai 2024 haben sie damit rund 19 Prozent eingebüßt.

Die Deutsche Bank Research änderte ihre Einstufung von "Buy" auf "Hold". Nach der starken Kurserholung hätten die Papiere des Wasserstoff-Spezialisten kaum noch Spielraum, schrieb Michael Kuhn in seiner Neubewertung. Von Anfang September bis Anfang Oktober hatten sich die Titel um ein Drittel verteuert.

Beim "grünen Wasserstoff" laufe man den Erwartungen wegen aufgeschobener Auftragsentscheidungen hinterher, so Analyst Kuhn. Er stampfte seine Umsatzschätzung für 2025/26 hier um rund 30 Prozent ein./ajx/jha/

