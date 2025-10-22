Werbung ausblenden
Quartalsbericht veröffentlicht

Texas Instruments belastet mit Ausblick Europas Chip-Aktien

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Quartalsprognose des US-Schwergewichts Texas Instruments vom Vorabend dürfte am Mittwoch negativ auf Europas Halbleiterbranche ausstrahlen. Die Aktien von Texas Instruments büßten im nachbörslichen Handel an der Nasdaq 8,5 Prozent ein.

Das Unternehmen rechnet im laufenden vierten Quartal mit einem Umsatzrückgang von 7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Der in Aussicht gestellte Zielkorridor für die Erlöse blieb hinter den Erwartungen zurück, ebenso die Gewinnprognose je Aktie.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate fielen Infineon um 2,8 Prozent, STMicroelectronics um 3,6 Prozent und Elmos Semiconductor um 2,2 Prozent. Auch die Aktien von Ausrüstern der Chip-Produzenten wie Suss Microtec und Aixtron gaben nach.

Der Ausblick von Texas Instruments lege den Schluss nahe, dass im Geschäft mit analogen Halbleitern der zyklische Aufschwung eine Pause einlege, schrieb Analyst Blayne Curtis von Jefferies. Das Unternehmen drossele die Produktionskapazitäten, um den Aufbau von Lagerbeständen zu vermeiden. Das aber setze die Bruttomargen zusätzlich unter Druck./bek/ajx/jha/

Texas Instruments
Infineon
Aixtron
Süss Microtec
Elmos
STMicroelectronics

