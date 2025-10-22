Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 1500 Dollar

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Wir bleiben Abonnenten", schrieb James Heaney am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Die Ergebnisse seien zwar durchwachsen gewesen, und der fehlende Ausblick auf 2026 sorge für eine gewisse Wachstumsunsicherheit. An der aus seiner Sicht "bullischen" Anlagestory ändere sich jedoch nichts, so Heaney weiter. Er sieht noch einen langen Weg mit zweistelligem Umsatzwachstum und Steigerungen der Profitabilität./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

