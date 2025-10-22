Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Hermes auf 2250 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
Luxusgüter
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hermes von 2300 auf 2250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb James Grzinic am Mittwoch nach genauerem Blick auf den Quartalsbericht. Obwohl die Anlegersorgen wegen rückläufiger Marktanteilsgewinne die Aktie in den vergangenen Wochen stark belastet hätten, scheine Hermes zuversichtlich, im Schlussquartal eine positivere Entwicklung zu erzielen, da sich bei einigen der makroökonomischen Belastungsfaktoren in China offenbar eine Entspannung andeute./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hermès

Das könnte dich auch interessieren

Aktie dennoch unter Druck
Hermes wächst unerwartet starkheute, 11:16 Uhr · dpa-AFX
Hermes wächst unerwartet stark
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursenheute, 14:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1gestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden