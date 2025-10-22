Werbung ausblenden
Videoanalyse 22.10.2025

Netflix stürzt ab - das steckt hinter dem Einbruch

onvista · Uhr
Über sieben Prozent verliert die Netflix-Aktie im Tagesverlauf. Warum es so stark nach unten geht, zeigt Martin in seiner heutigen Analyse.

Netflix

