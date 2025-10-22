APA ots news: Drei: Bernd Loacker ist CTIO bei Drei.

Wien (APA-ots) - Bernd Loacker (47) übernimmt ab sofort die Position des Chief Technology and Information Officers (CTIO) bei Drei und wird damit Teil der Geschäftsführung. In dieser Funktion verantwortet Loacker die gesamte Technik des Telekom-Komplettanbieters. Das sind die Bereiche Access Network, Core Network & Infrastructure sowie Products & IT. Sein Team umfasst mehr als 600 Mitarbeiter:innen. "Ich freue mich auf diese spannende, neue Herausforderung. Ich durfte in meiner mehr als 20jährigen Zugehörigkeit zu Drei unsere Infrastruktur und vor allem unser Mobilfunknetz, das zu den modernsten weltweit zählt, aktiv mitgestalten. In meiner neuen Funktion als CTIO ist es mir wichtig, dass die Themen Infrastruktur und IT noch stärker zusammenspielen. Die Schwerpunkte für meine künftige Arbeit liegen zum einen auf der Fertigstellung unseres 5G Netzes und zum anderen auf Themen wie KI, digitale Transformation und der Automatisierung des Netzbetriebes," so Loacker . Loacker übernimmt die Position von Rudolf Schrefl, der diese nach dem Ausscheiden des langjährigen CTO Matthias Baldermann interimistisch und zusätzlich zu seiner CEO-Position übernommen hat. "Bernd Loacker ist ein ausgewiesener Technikexperte, der unser Geschäft, unser Unternehmen und unsere Herausforderungen genau versteht und in der Branche hervorragend vernetzt ist", sagt Drei CEO Rudolf Schrefl . "Mit seiner umfassenden Erfahrung, seinem klaren Fokus auf Innovation und seiner zukunftsgerichteten Denkweise wird er eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung unserer technologischen Basis und der Effizienz unserer Organisation spielen. Bernd Loacker steht für strategische Weitsicht und Umsetzungsstärke - Qualitäten, die entscheidend sind, um Drei nachhaltig in eine erfolgreiche, digitale Zukunft zu führen." Zwtl.: Vom Lehrling bei Siemens zum CTIO bei Drei. Der aus Götzis in Vorarlberg stammende Loacker ist seit 1979 in der Mobilfunkbranche tätigt. Zu seinen ersten Projekten zählte die Errichtung und Wartung von neuen Standorten. Seine berufliche Karriere startete er in den 90er-Jahren bei Siemens, wo er in Bregenz eine Lehre zum Nachrichtenelektroniker absolvierte. Nach mehreren beruflichen Stationen in der Mobilfunksparte von Siemens im In- und Ausland, wechselte Loacker 2004 als "Senior UTRAN - RNC Network Planning Engineer" zu Drei und übernahm drei Jahre später eine Teamleiter-Funktion. Ab 2013 war er Head of Access Network und ab 2015 Senior Head of Access Network. Loacker lebt in Purkersdorf und ist passionierter Taucher. Zwtl.: Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom- Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Drei Österreich Petra Jakob Head of Corporate Communications Telefon: 066066033700 E-Mail: petra.jakob@drei.com Website: https://www.drei.at/presse Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0020 2025-10-22/09:00