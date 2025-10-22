Werbung ausblenden

APA ots news: Drei: Bernd Loacker ist CTIO bei Drei.

    Wien (APA-ots) - Bernd Loacker (47) übernimmt ab sofort die Position des  
Chief 
Technology and Information Officers (CTIO) bei Drei und wird damit 
Teil der Geschäftsführung. 
In dieser Funktion verantwortet Loacker die gesamte Technik des 
Telekom-Komplettanbieters. Das sind die Bereiche Access Network, Core 
Network & Infrastructure sowie Products & IT. Sein Team umfasst mehr 
als 600 Mitarbeiter:innen. 

"Ich freue mich auf diese spannende, neue Herausforderung. Ich 
durfte in meiner mehr als 20jährigen Zugehörigkeit zu Drei unsere 
Infrastruktur und vor allem unser Mobilfunknetz, das zu den 
modernsten weltweit zählt, aktiv mitgestalten. In meiner neuen 
Funktion als CTIO ist es mir wichtig, dass die Themen Infrastruktur 
und IT noch stärker zusammenspielen. Die Schwerpunkte für meine 
künftige Arbeit liegen zum einen auf der Fertigstellung unseres 5G 
Netzes und zum anderen auf Themen wie KI, digitale Transformation und 
der Automatisierung des Netzbetriebes," so Loacker . 

Loacker übernimmt die Position von Rudolf Schrefl, der diese nach 
dem Ausscheiden des langjährigen CTO Matthias Baldermann 
interimistisch und zusätzlich zu seiner CEO-Position übernommen hat. 

"Bernd Loacker ist ein ausgewiesener Technikexperte, der unser 
Geschäft, unser Unternehmen und unsere Herausforderungen genau 
versteht und in der Branche hervorragend vernetzt ist", sagt Drei CEO 
Rudolf Schrefl . 
"Mit seiner umfassenden Erfahrung, seinem klaren Fokus auf Innovation 
und seiner zukunftsgerichteten Denkweise wird er eine zentrale Rolle 
bei der Weiterentwicklung unserer technologischen Basis und der 
Effizienz unserer Organisation spielen. Bernd Loacker steht für 
strategische Weitsicht und Umsetzungsstärke - Qualitäten, die 
entscheidend sind, um Drei nachhaltig in eine erfolgreiche, digitale 
Zukunft zu führen." 

Zwtl.: Vom Lehrling bei Siemens zum CTIO bei Drei. 

Der aus Götzis in Vorarlberg stammende Loacker ist seit 1979 in 
der Mobilfunkbranche tätigt. Zu seinen ersten Projekten zählte die 
Errichtung und Wartung von neuen Standorten. Seine berufliche 
Karriere startete er in den 90er-Jahren bei Siemens, wo er in Bregenz 
eine Lehre zum Nachrichtenelektroniker absolvierte. 

Nach mehreren beruflichen Stationen in der Mobilfunksparte von 
Siemens im In- und Ausland, wechselte Loacker 2004 als "Senior UTRAN 
- RNC Network Planning Engineer" zu Drei und übernahm drei Jahre 
später eine Teamleiter-Funktion. Ab 2013 war er Head of Access 
Network und ab 2015 Senior Head of Access Network. 
Loacker lebt in Purkersdorf und ist passionierter Taucher. 

Zwtl.: Über Drei. 

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen 
von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der 
Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei 
erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom- 
Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, 
Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. 
Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber 
und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen 
verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in 
Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Petra Jakob 
   Head of Corporate Communications 
   Telefon: 066066033700 
   E-Mail: petra.jakob@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

APA

