APA ots news: OeNB: EU-US-Handelsdeal bringt Chancen, aber auch erhebliche...

dpa-AFX · Uhr
APA ots news: OeNB: EU-US-Handelsdeal bringt Chancen, aber auch erhebliche Risiken

Neuer OeNB-Blog zeigt Europäische Unternehmen profitieren  
gegenüber Drittstaaten, verlieren aber im direkten Vergleich 
zu US-Konkurrenten - hohe Umsetzungsrisiken bleiben 

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) analysiert in  
ihrem 
aktuellen Blog-Beitrag (Autor: Paul Ramskogler) das neue Handels- und 
Investitionsabkommen zwischen der EU und den USA. Ergebnis: Während 
europäische Unternehmen gegenüber Drittstaaten wie China oder der 
Schweiz deutlich an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen, entstehen spürbare 
Nachteile im Vergleich zu US-Produzenten. Zudem bestehen erhebliche 
Umsetzungsrisiken. 

Paul Ramskogler (OeNB) beleuchtet in seinem aktuellen Blog- 
Beitrag die wirtschaftlichen Auswirkungen des im Juli 2025 
geschlossenen Handels- und Investitionsabkommens zwischen der 
Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. Europäische 
Unternehmen gewinnen tatsächlich Vorteile gegenüber fast allen 
anderen Importeuren. Sogar im Vergleich zu der Zeit vor Einführung 
der Zölle. Gegenüber US-Mitbewerbern gibt es aber spürbare Verluste 
an Wettbewerbsfähigkeit. Dazu kommt erhebliche Unsicherheit. 

Das Framework sieht Investitionen europäischer Unternehmen in den 
USA von bis zu 600 Milliarden US-Dollar vor. Nach Einschätzung des 
Autors ist fraglich, ob dieses Volumen in der vorgesehenen Zeit 
erreicht werden kann. Historisch wurde ein derart hohes 
Investitionsniveau noch nie in so kurzer Zeit realisiert. Auch auf 
der Beschaffungsseite - etwa bei Rohöl, Flüssigerdgas, Nuklearenergie 
und KI-Chips - bestehen Umsetzungsrisiken, da viele Entscheidungen 
marktwirtschaftlich getroffen werden und politisch kaum steuerbar 
sind. 

Auf der Handelsseite zeigt sich ein gemischtes Bild: Die EU 
verliert an preislicher Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA und 
dem Vereinigten Königreich, verbessert ihre Position aber gegenüber 
Drittstaaten wie China oder der Schweiz. Das Abkommen stabilisiert 
somit die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen, offenbart jedoch 
eine zunehmende Asymmetrie zwischen den Partnern. 

Der Blog-Beitrag kommt zu dem Schluss, dass das Abkommen trotz 
offener Fragen wirtschaftlich vorteilhafter ist als eine 
handelspolitische Eskalation. Er betont aber, dass die EU ihre 
strategische Rolle in den globalen Handelsbeziehungen neu definieren 
muss. 

Der vollständige Beitrag ist im OeNB-Blog abrufbar: 

 https://www.oenb.at/Presse/oenb-blog.html 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

OTS0046    2025-10-22/10:00
