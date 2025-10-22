Werbung ausblenden

'Bio-Pionier' - Gründer der Denree-Gruppe gestorben

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TÖPEN (dpa-AFX) - Der Gründer der Denree-Gruppe, eines Großhandels für Bio-Lebenmittel und Naturkosmetik, ist tot. Thomas Greim starb im Alter von 73 Jahren im Kreis seiner Familie, wie das Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Töpen mitteilte. Die Gruppe beliefert zahlreiche Bio-Supermärkte in Deutschland sowie angrenzenden Ländern und betreibt die eigenen Ladengeschäfte unter der Marke Denns Biomarkt.

Greim habe in mehr als fünf Jahrzehnten die Bio-Branche in Deutschland geprägt wie kaum ein anderer, hieß es. "Mit Unternehmertum, Mut und Weitblick entwickelte er aus einer Gründeridee das führende Bio-Fachhandelshaus im deutschsprachigen Raum und einen starken Verbund aus über 400 Denns BioMärkten und einem Netzwerk von selbstständigen Fachgeschäften."

Gegründet wurde das Unternehmen 1974. Heute beschäftigt die Gruppe nach eigenen Angaben rund 8.200 Menschen und hat einem Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Seit Januar 2025 führen zwei der acht Kinder von Greim das Unternehmen weiter./ses/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1gestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden