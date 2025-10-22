Der Dax bleibt vorerst im Korrekturmodus

Dax-Widerstand 24.500 24.300 Dax-Unterstützung 23.400 23.000

Dax-Rückblick:

Der Dax kam gestern kaum von der Stelle und auch heute können bislang weder Käufer noch Verkäufer entscheidende Akzente setzen vor den heute nachbörslich anstehenden Quartalszahlen des Dax-Schwergewichts SAP.

Dax-Ausblick:

Der Index hat erkennbare Schwierigkeiten, die Widerstandszone um 24.300 Punkte zu überwinden und befindet sich weiterhin in einer Korrektur- beziehungsweise Konsolidierungsphase nach dem Anstieg von gut 600 Punkten seit dem Intradaytief vom vergangenen Freitag.

Die gestrige Einschätzung bleibt daher vorerst unverändert weiter bestehen: So lange der Bereich um 24.300 Punkte nicht dynamisch überwunden werden kann, ist tendenziell mit einer Fortsetzung der aktuell laufenden Korrektur zu rechnen.