DAX-FLASH: Unverändert - Anleger warten auf neue Impulse

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngst wieder erstarkte Dax dürfte zur Wochenmitte stagnieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung prozentual unverändert bei 24.331 Punkten.

Von der runden 24.000-Punkte-Marke hatte sich der Dax in dieser Woche weiter nach oben abgesetzt. Dabei halfen gute Unternehmenszahlen aus der Berichtssaison. Am Vorabend enttäuschten jedoch in den USA der Halbleiterhersteller Texas Instruments und der Streamingkonzern Netflix . Am Mittwoch nach US-Börsenschluss gewährt der deutsche Softwarekonzern SAP Einblick in die Bücher./ajx/jha/

