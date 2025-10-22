Werbung ausblenden

Deutsche Anleihen: Kaum veränderte Kurse

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 130,25 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,55 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Weder in der Eurozone noch in den USA werden wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Datenseitig dürften erst die am Freitag anstehenden Inflationszahlen aus den USA den Markt bewegen. Ansonsten wird in den USA der sogenannte "Shutdown" fortgesetzt und es werden so gut wie keine Konjunkturdaten von Regierungsbehörden veröffentlicht.

Deutlich gesunken sind die Renditen britischer Staatsanleihen. Im Vereinigten Königreich war die Inflation im September nicht gestiegen. Die Jahresrate verharrte bei 3,8 Prozent. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg auf 4,0 Prozent gerechnet. Die Erwartungen, dass die Bank of England die Zinsen weiter senken könnte, stiegen somit. "Wir sind der Meinung, dass der Markt heute Morgen überreagiert hat", kommentierte allerdings Hal Cook, Analyst bei Hargreaves Landsdown. "Die Inflation liegt mit 3,8 % immer noch fast doppelt so hoch wie das Ziel der Bank of England." Notenbankchef Andrew Bailey habe deutlich gemacht, dass künftige Zinssenkungen gut überlegt und datengestützt erfolgen würden./jsl/la/mis

