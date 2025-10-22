Werbung ausblenden

Devisen: Euro zum US-Dollar stabil - Pfund schwach nach Inflationsdaten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nach den jüngsten Kursverlusten stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung hielt sich am Vormittag knapp über 1,16 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1607 Dollar festgesetzt. Zuletzt hatte der Dollar von der Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China profitiert.

Das britische Pfund geriet unterdessen im Vergleich zu allen wichtigen Währungen unter Druck. In Großbritannien war die Inflation im September unerwartet nicht gestiegen, sondern einmal mehr konstant geblieben. Mit einem Wert von 3,8 Prozent im Jahresvergleich bleibt die Teuerung auf dem höchsten Stand seit Januar 2024.

"Insgesamt scheint die Inflation im Vereinigten Königreich ihren Höhepunkt erreicht zu haben", schrieb Volkswirt James Smith von der Bank ING. Die Preisdaten in Verbindung mit besseren Nachrichten zum Lohnwachstum ließen eine weitere Leitzinssenkung durch die Bank of England in diesem Jahr wieder deutlich wahrscheinlicher werden./la/jsl/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Euro sinkt zum US-Dollar weitergestern, 17:02 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro bleibt auf tieferem Niveaugestern, 21:01 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1gestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden