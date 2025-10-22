Die Zukunft des Bauens nimmt auf den Messen Eurasia Window, Door & Glass feste Formen an



Die Messen Eurasia Window, Eurasia Door und Eurasia Glass öffnen vom 15. bis 18. November 2025 zeitgleich ihre Tore im Tüyap Messe- und Kongresszentrum in Istanbul.

Istanbul – Als führende Fachveranstaltung in der eurasischen Region werden die Messen von RX Tüyap in Kooperation mit PÜKAD (Verband der Fenster- und Türbranche), PÜKAB (Verband der Qualitätsvereinigung der Fensterhersteller) und GALSİAD (Unternehmerverband der Aluminiumindustriellen und Geschäftsleute) organisiert.

Es wird erwartet, dass diese starke Kooperation attraktiv für die zahlreiche Beteiligung sowohl inländischer als auch internationaler Hersteller und Vertreter sein wird. Ausstellern wird die Möglichkeit geboten, ihre neuesten Produkte, Technologien und Lösungen den Branchenfachleuten – die die Marktentwicklungen genau verfolgen – direkt vorzustellen. Unterdessen haben Besucher Gelegenheit, die geeignetsten Produkte und Lösungen für ihre bevorstehenden Investitionen zu entdecken, zu vergleichen und zu identifizieren.

Eurasia Window Fair: Sonderbereiche für Aluminium und Verschattungssysteme

Die Eurasia Window Fair findet im 2025 zum 26. Mal statt. Im Rahmen der Messe wird ein breites Angebot von Fensterprofilen, Technologien, Mechanismen, Rohstoffen, Isolierlösungen und Produkten der Fenster-Teilindustrie ausgestellt.

Im Mittelpunkt des Sonderbereichs Aluminium stehen Fenster, Profile, Fassadensysteme, Zubehör und Produktionsmaschinen aus Aluminium. Der Sonderbereich Verschattungssysteme wird führende Unternehmen aus den Bereichen Markisen, Pergolen, Glasbalkone und Wintergartensysteme mit den Besuchern zusammenbringen.

Eurasia Door Fair: Innovative Lösungen für die Türindustrie

Auf der zum 17. Mal veranstalteten Eurasia Door Fair präsentiert sie ein breites Spektrum von Innen- und Außentürmodellen, Rollläden, automatischen Türsystemen, Zubehör und Technologien. Die Messe bietet den einheimischen Herstellern eine ideale Gelegenheit zu Exportchancen und zum globalen Marktzugang und stärkt die Position der Türkei als wichtiges Produktionszentrum der Branche.

Eurasia Glass Fair: Showcase der Glasindustrie

Die zum 15. Mal stattfindende Eurasia Glass Fair begrüßt Fachleute aus verschiedenen Bereichen, darunter Architekturglas, Industrieglas, Spezialglas, Produktionstechnologien und Teilindustrien. Innovative Lösungen und die neuesten Trends im Glassektor werden bei den Fachbesuchern auf großes Interesse stoßen.

Digitale Tools zur Verbesserung des Besuchererlebnisses

Im Jahr 2025 werden die Messen ihr Besuchererlebnis durch verstärkte digitale Planungstools noch weiter verbessern. Über die aktualisierten Webseiten der Veranstaltung können Besucher:

die Ausstellerliste durchsehen und Produktportfolios im Vorfeld erkunden

über E-Broschüren, Berichte und Medieninhalte Brancheneinblicke erhalten

praktische Informationen über Transport und Unterbringung einholen

Diese digitalen Tools unterstützen Besucher bei der effizienten Planung ihres Messebesuchs und dabei, ihre Zeit auf der Veranstaltung optimal zu nutzen.

Datum: 15. bis 18. November 2025

Veranstaltungsort: Messe- und Kongresszentrum Istanbul Tüyap

