dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 22.10.2025 - 17.00 Uhr

Parlament lässt Kompromiss zu EU-Lieferkettengesetz platzen

STRASSBURG - Ein umstrittener Kompromiss zur Abschwächung des EU-Lieferkettengesetzes ist vorerst geplatzt. Eine knappe Mehrheit der Abgeordneten stimmte dafür, noch keine finalen Verhandlungen mit den EU-Staaten aufzunehmen.

ROUNDUP/Klingbeil warnt: Entlastung für Pendler und Gastro in Gefahr

BERLIN - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil warnt die Länder vor einem Scheitern der geplanten Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie sowie der Erhöhung der Pendlerpauschale. Im Gespräch mit der "Bild" lehnte der SPD-Chef einen von den Bundesländern geforderten Ausgleich für ihre Haushalte kategorisch ab: "Sehr klar ist: Es wird keine Kompensation des Bundes geben. Wenn einige unionsgeführte Länder das nicht wollen, gefährden sie die Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie, die Entlastung von Pendlern und die Stärkung des Ehrenamts. Ich glaube nicht, dass sie das riskieren wollen."

Bessere Förderbedingungen für Wohneigentum von Familien

BERLIN - Der Bund will Familien mit kleinen und mittleren Einkommen noch stärker dabei unterstützen, ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen. Wie das Bauministerium mitteilte, gelten in zwei Förderprogrammen ab dem 23. Oktober bessere Zinsbedingungen. Außerdem werden Sanierungsanforderungen gesenkt.

ROUNDUP: Mehr Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland - neue Reiseregelung

BERLIN - Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland hat wieder zugenommen. Das mag einerseits mit den gelockerten ukrainischen Ausreiseregeln für junge Männer zu tun haben. Der sächsische Innenminister, Armin Schuster, vermutet aber noch einen anderen Grund.

Verband: Unternehmen arbeiten bei Halbleitern an Ersatz

FRANKFURT - Nach Lieferproblemen bei Halbleiterbauteilen arbeiten Mitgliedsunternehmen des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) an Ersatzlösungen. Es gebe Signale, die Anlass zur Hoffnung gäben, sagte der Vorsitzende der ZVEI-Geschäftsführung, Wolfgang Weber.

Slowakei gibt Blockade weiterer Russland-Sanktionen auf

BRATISLAVA - Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat angekündigt, dass sein Land dem geplanten 19. EU-Sanktionspaket gegen Russland zustimmen werde. Er habe erreicht, dass in den Entwurf der Abschlusserklärung des kommenden EU-Gipfels eine von der Slowakei geforderte Formulierung aufgenommen werde, sagte der Linksnationalist am Mittwoch im slowakischen Parlament.

Von der Leyen warnt vor Rohstoffkrise in Europa

STRASSBURG - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt vor einer möglichen Rohstoffkrise in der EU. Angesichts Europas Abhängigkeit von Energie- und anderen Rohstoffimporten will sie mehr für Europas wirtschaftliche Sicherheit unternehmen.

DIW-Chef: 'Stadtbild'-Aussage von Merz schadet Wirtschaft

BERLIN - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnt vor wirtschaftlichen Folgen durch die Aussagen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) zu Migration im "Stadtbild". "Seine jüngsten Äußerungen verschärfen die gesellschaftliche Polarisierung und richten einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden an", sagte der Top-Ökonom dem "Handelsblatt". "Die Botschaft des Bundeskanzlers schwächt die Willkommenskultur Deutschlands und wird den Fachkräftemangel in Deutschland in den kommenden Jahren verschärfen."

Großbritannien: Inflation überraschend nicht gestiegen

LONDON - In Großbritannien ist die Inflation im September unerwartet nicht gestiegen, sondern einmal mehr konstant geblieben. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich wie in den beiden Vormonaten um 3,8 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte.

Japans Exporte legen erstmals seit April wieder zu

TOKIO - Japans Exporte sind im September, getrieben von Ausfuhren von Chips und Elektronikprodukten, zum ersten Mal seit April wieder gestiegen. Probleme bereiten weiter die US-Zölle. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten gingen erneut deutlich zurück. Diesen Rückgang konnten die japanischen Konzerne aber durch deutliche Zuwächse bei den Exporten nach China und die Europäische Union ausgleichen. Insgesamt legten die Ausfuhren im September im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent auf rund 9,4 Billionen Yen (rund 53 Mrd Euro) zu, wie das japanische Finanzministerium am Mittwoch in Tokio mitteilte. Der Anstieg fiel etwas geringer aus, als von Bloomberg befragte Volkswirte erwartet hatten. Deutlich höher fiel dagegen das Plus bei den Importen aus. Diese legten im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent auf etwas mehr als 9,6 Billionen Yen zu. Deswegen fiel die Handelsbilanz mit einem Defizit von rund 235 Milliarden Yen überraschend negativ aus.

