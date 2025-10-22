EQS-DD: Intershop Communications AG: Markus Dränert, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.10.2025 / 15:06 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Markus Nachname(n): Dränert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Intershop Communications AG

b) LEI

5299009E3J3ZK6P0GX20

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A254211

b) Art des Geschäfts

Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,00 EUR 1.950,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,00 EUR 1.950,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

