EQS-DD: Maffei GmbH & Co. KGaA: Maffei Management GmbH, Verkauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.10.2025 / 16:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Maffei Management GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas Buchner
Nachname(n): Wolrad Claudy
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Maffei GmbH & Co. KGaA

b) LEI
894500FHOFZYE75TV881 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2E3806

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,80 EUR 148.960,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,80 EUR 148.960,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


22.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Maffei GmbH & Co. KGaA
Nymphenburger Str. 29
80335 München
Deutschland
Internet: www.maffei.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101390  22.10.2025 CET/CEST

