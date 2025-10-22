EQS-DD: Regenbogen AG: Patrick Voßhall, Erfüllung der aufschiebenden Bedingung aus dem Kaufvertrag vom 30.06.2022, Übertragung von 15.334 Aktien zu je 13,50 EUR
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.10.2025 / 09:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Patrick
|Nachname(n):
|Voßhall
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Regenbogen AG
b) LEI
|529900XGTGC0RJTMW533
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0008009564
b) Art des Geschäfts
|Erfüllung der aufschiebenden Bedingung aus dem Kaufvertrag vom 30.06.2022, Übertragung von 15.334 Aktien zu je 13,50 EUR
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|13,50 EUR
|207.009,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|13,5000 EUR
|207.009,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|22.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Regenbogen AG
|Pahlblöken 3
|24232 Schönkirchen
|Deutschland
|Internet:
|www.regenbogen.ag
