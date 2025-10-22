EQS-News: Exasol gibt strategische Partnerschaft mit MariaDB bekannt, um Marktpräsenz auszubauen und internationales Wachstum zu beschleunigen

EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung

Exasol gibt strategische Partnerschaft mit MariaDB bekannt, um Marktpräsenz auszubauen und internationales Wachstum zu beschleunigen



Exasol gibt strategische Partnerschaft mit MariaDB bekannt, um Marktpräsenz auszubauen und internationales Wachstum zu beschleunigen Nürnberg, 22. Oktober 2025: Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analytics Engine, erweitert seine globale Marktpräsenz durch eine strategische Partnerschaft mit MariaDB plc, dem Unternehmen hinter der Cloud-Datenbankplattform für GenAI. Durch die Kollaboration erhält Exasol direkten Zugang zu MariaDBs umfangreicher Open-Source-Nutzerbasis mit mehr als einer Milliarde Software-Downloads, was die Sichtbarkeit und die kommerzielle Reichweite insbesondere auf dem strategisch wichtigen US-Markt deutlich erhöht. Die Vereinbarung soll langfristiges Wachstumspotenzial schaffen und positive Impulse für das Geschäft von Exasol generieren, während das Unternehmen seine internationale Expansion fortsetzt.

Im Rahmen der Partnerschaft wird die Exasol Analytics Engine in die MariaDB Enterprise Platform integriert und als gemeinsame Lösung unter dem Namen MariaDBExa (Powered by Exasol) angeboten. Die Zusammenarbeit ermöglicht leistungsstarke Analysen direkt auf Basis von Betriebsdaten und kombiniert die Stärken der Transaktionsdatenbankplattform von MariaDB mit der Analysetechnologie von Exasol, um Echtzeit-Einblicke aus Betriebsdaten bis hin zu KI-Daten im Petabyte-Bereich zu liefern.



Jörg Tewes, CEO von Exasol, erklärt: „Die Exasol Analytics Engine wurde speziell für die Verarbeitung anspruchsvollster Daten-Workloads entwickelt und bietet ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dies wird durch unabhängige Benchmarks bestätigt, die zeigen, dass wir bis zu 20-mal schneller sind als führende Cloud-Konkurrenten. Die Integration dieser leistungsstarken Engine in die MariaDB Enterprise Platform eröffnet völlig neue Möglichkeiten, unsere hochleistungsfähige Analytics Engine direkt den MariaDB-Kunden zur Verfügung zu stellen“, und ergänzt: „MariaDB-Kunden können nun eine wirklich konvergente Datenbanklösung einsetzen, die die Leistungsanforderungen von GenAI, Echtzeit-Dashboards und komplexer Data Science erfüllt – und dabei gleichzeitig die Datenhoheit und strenge Kostenkontrolle beibehält.“



MariaDB Exa wurde speziell für extreme Skalierbarkeit, komplexe Abfragen und hohe Leistung bei Datensätzen im Multi-Terabyte-Bereich entwickelt. MariaDB Exa nutzt in Kombination mit MariaDB MaxScale eine Multi-Node-Hochverfügbarkeitsarchitektur, um Abfrageergebnisse 20-mal schneller als herkömmliche OLTP-Datenbanken zu liefern. Dieser mehrstufige Ansatz stellt sicher, dass jeder MariaDB-Kunde über die richtige Analyselösung verfügt, um die Leistung und Effizienz seiner gesamten Dateninfrastruktur zu maximieren, von operativen Echtzeit-Einblicken bis hin zur KI-Modellinferenz.



Rohit de Souza, CEO von MariaDB plc, fügt hinzu: „Wenn Unternehmen ihre KI-Initiativen und die damit verbundenen Daten skalieren, benötigen sie ein modernes System, das schnell, flexibel und kostengünstig ist.“ Und ergänzt: „Mit MariaDB Exa können Unternehmen sehr effektiv Echtzeit-Erkenntnisse aus großen operativen Datensätzen gewinnen und sofort wertvolle Transaktionsinformationen erhalten, ohne die Daten in ein separates Analysesystem übertragen zu müssen.“

Die MariaDB Exa-Lösung ist ab sofort als Zusatzoption zur MariaDB Enterprise Platform Version 2026 verfügbar, mit Plänen, das Angebot in MariaDB Cloud zu integrieren.



Über MariaDB

MariaDB möchte die Einschränkungen und Komplexität proprietärer Datenbanken beseitigen, damit Unternehmen wieder in das investieren können, was wirklich zählt – die schnelle Entwicklung innovativer, kundenorientierter Anwendungen. Unternehmen können sich auf eine einzige, vollständige Cloud-Datenbankplattform für alle ihre Anforderungen verlassen, die innerhalb weniger Minuten für Transaktions-, Analyse-, Hybrid- und KI-Anwendungsfälle bereitgestellt werden kann. MariaDB genießt das Vertrauen von Unternehmen wie der Deutschen Bank, der DBS Bank, Red Hat, ServiceNow und Samsung und bietet Kunden einen Mehrwert ohne die finanzielle Belastung durch herkömmliche Datenbankanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter mariadb.com.



Über Exasol AG

Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.

Exasol ist die weltweit leistungsstärkste Analytics Engine, die speziell für die Bewältigung komplexer Daten-Workloads entwickelt wurde und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Exasol wird von Unternehmen auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Branchen für seine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit geschätzt. Dank In-Memory-Computing, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und fortschrittlichen AI-Funktionen macht Exasol komplexe Analysen einfach.

Unternehmen können so den maximalen Nutzen aus ihren Daten ziehen und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren. Ob als eigenständiges Data Warehouse, Analytics Accelerator oder Enabler für AI/ML-Modelle – Exasol ermöglicht leistungsstarke und zuverlässige Analysen in On-Premises- und hybriden Umgebungen.

Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.



