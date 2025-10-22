EQS-News: Focus Graphite: Lac-Knife-Material besteht C4V-Validierungstests und erreicht nächste Stufe der Batterie-Qualifizierung

EQS-News: Focus Graphite Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Focus Graphite: Lac-Knife-Material besteht C4V-Validierungstests und erreicht nächste Stufe der Batterie-Qualifizierung



22.10.2025

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 22. Oktober 2025) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass das Anodenmaterial aus Graphit des Projekts Lac Knife die Validierungstests der Phase I erfolgreich bestanden hat. Die Tests wurden sowohl von Charge CCCV LLC ("C4V") als auch von American Energy Technologies Company ("AETC") durchgeführt.

Zeitgleiche, unabhängige Testprogramme in US-Laboren bestätigten, dass der natürliche Graphit von Lac Knife eine nahezu theoretische elektrochemische Kapazität (~ 371 mAh/g) erreicht hat - ein Beleg für hohe Reinheit, Kristallinität und hervorragende Eignung für Anoden in Lithium-Ionen-Batterien. Der erfolgreiche Abschluss dieser Evaluierungen stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Qualifizierung im kommerziellen Maßstab im Rahmen des globalen Lieferkettenprogramms von C4V sowie zur zukünftigen Validierung auf OEM-Ebene dar.

Die Tests wurden mit Material durchgeführt, das bei AETC unter Leitung von Focus aufbereitet wurde. AETC führte Kontrolltests nach seinen etablierten Parametern für das Graphit von Focus durch, während C4V eine unabhängige Validierung im Rahmen seines proprietären Digital DNA™ ("DDNA")-Programms vornahm, das branchenübliche Benchmarks für Zellleistung anwendet. Trotz geringfügiger, bei der Montage von Knopfzellen und Labor-Kalibrierung typischer Abweichungen bestätigten beide Labore, dass das Lac-Knife-Material die internen Qualifikationsschwellen übertraf. Auf Grundlage dieser Ergebnisse hat C4V das Material in Phase II seines Qualifizierungsprogramms überführt, die die Herstellung von Pouch-Zellen und die Validierung im Großformat für eine Bewertung im kommerziellen Maßstab umfasst. Parallel dazu plant Focus, weitere großformatige Testinitiativen mit AETC zu prüfen, um Skalierbarkeit und Leistungsstabilität weiter zu bewerten.

Unter identischen Testbedingungen wurde der natürliche Graphit von Focus (Los GN250619002) mit dem synthetischen Referenzgraphit von C4V verglichen. Die Probe von Focus erzielte eine Entladekapazität des ersten Zyklus von etwa 373 mAh/g - nahe am theoretischen Maximum - und zeigte dabei gute Stabilität. Obwohl die Elektrodendichte und die Langzeit-Zyklenleistung etwas unter der synthetischen Referenz lagen, übertraf das Material die Qualifikationskriterien von C4V und ist damit bereit für die Validierung in Pouch-Zellen im Großformat - eine genauere und skalierbare Leistungsbewertung auf einer halbautomatisierten Testplattform, die direkt den Zellkonzepten für Elektrofahrzeuge (EV) und Energiespeichersysteme (ESS) entspricht, wie sie von Original-Equipment-Herstellern (OEMs) gefordert werden.

Das Unternehmen hatte bereits zuvor eine gute Leistungsfähigkeit seines Lac-Knife-Materials in Lithium-Ionen-Batterien nachgewiesen; die nun unabhängig verifizierten Drittpartei-Ergebnisse ersetzen jedoch frühere Daten und etablieren eine moderne, branchenweit gültige Referenz, die künftige Abnahme- und Kommerzialisierungsqualifikationen unterstützt.

"Diese Ergebnisse bestätigen die Qualität unseres Lac-Knife-Graphits und seine Eignung für die Produktion von Anoden der nächsten Generation", sagte Dean Hanisch, CEO von Focus Graphite. "Dass sowohl AETC als auch C4V die starke Leistung des Materials bestätigt haben, gibt uns Vertrauen für die bevorstehenden Tests an Pouch-Zellen - den nächsten Schritt hin zur kommerziellen Einsatzreife."

"C4V freut sich, dass das Lac-Knife-Material von Focus Graphite unseren Validierungsprozess der Phase I im Rahmen des DDNA-Programms erfolgreich abgeschlossen hat", erklärte Baasit Ali, Vice President Supply Chain bei C4V. "Das Material zeigte eine starke elektrochemische Validierung und Reinheitseigenschaften, die unseren hohen Anforderungen an Hochleistungs-Anoden entsprechen. Wir freuen uns auf die nächste Phase der Herstellung und Validierung von Pouch-Zellen, um ein klareres Bild seiner Skalierbarkeit für EV- und ESS-Anwendungen zu gewinnen."

Nächste Schritte

Herstellung und Prüfung von Pouch-Zellen mit Lac-Knife-Graphit von Focus durch C4V

Langzeit-Zyklen- und Sicherheitsvalidierung im Rahmen des DDNA-Programms von C4V

Anschließende Skalierung zu Großformat-Zelltests mit Industriepartnern zur kommerziellen Qualifizierung

Die fortgesetzte Zusammenarbeit von Focus Graphite mit C4V und AETC unterstreicht das Engagement des Unternehmens, eine nordamerikanische Versorgung mit leistungsstarken, ESG-konformen Graphit-Anodenmaterialien aufzubauen - zur Unterstützung der Energiewende und der Unabhängigkeit bei kritischen Mineralien, die Kanada und seine Verbündeten anstreben. Das Unternehmen wird weiterhin Batterie-Initiativen mit Doppelverwendung priorisieren, die sowohl zivilen als auch verteidigungsrelevanten Anwendungen dienen.

Über Charge CCCV LLC (C4V™)

C4V™ ist ein Technologieunternehmen für Lithium-Ionen-Batterien mit umfassender Expertise zur Optimierung der Batterieleistung und des Gigafactory-Betriebs. Die Entdeckungen von C4V haben die Lebensdauer, Sicherheit und Ladeleistung von Batterien erheblich verbessert. Von besonderer Bedeutung ist das Gigafactory-Angebot, das Schwellenländern ermöglicht, eigene, robuste Fertigungs-Ökosysteme aufzubauen. C4V arbeitet mit führenden Rohstoff- und Anlagenlieferanten zusammen, um vollständig optimierte Batterien mit wirtschaftlichen Vorteilen und erstklassiger Leistung zu entwickeln. Mit seinem innovativen Geschäftsmodell strebt C4V weltweit eine Produktionskapazität von über 100 GWh bis 2032 an; seine Digital DNA Supply Chain-Lösung gewährleistet, dass Materialien die höchsten Industriestandards für Leistung und Zuverlässigkeit erfüllen.

Weitere Informationen unter: http://www.chargecccv.com

Über American Energy Technologies Co. (AETC)

American Energy Technologies Co. (AETC) ist ein privat geführtes, im Besitz einer Frau befindliches Unternehmen mit Sitz im Großraum Chicago. Die Einrichtung in Wheeling (Illinois) umfasst drei Geschäftsbereiche: ein Werk zur Herstellung von batteriefertigem Graphit- und Kohlenstoffmaterial, eine Pilotanlage für Batteriematerialien und Graphit-Dispersionen sowie ein voll ausgestattetes Anwendungs-Labor zur Unterstützung dieser Einheiten.

AETC arbeitet weltweit mit Industriepartnern und Fertigungsgruppen - darunter das U.S. Department of War - zusammen, um sicherzustellen, dass Materialien Leistungs- und Sicherheitsanforderungen erfüllen. Die Anlagen sind für Tests, Weiterverarbeitung, KI-gestützte Fertigung und die Entwicklung von Kohlenstoffmaterialien ausgerüstet.

Weitere Informationen unter: https://www.usaenergytech.com

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials gestaltet die Zukunft kritischer Mineralien neu - mit zwei vollständig im Eigenbesitz befindlichen Graphit-Projekten von Weltklasse und modernster Batterietechnologie. Das Flaggschiffprojekt Lac Knifezählt zu den fortschrittlichsten Hochrein-Graphit-Vorkommen Nordamerikas und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife soll ein zentraler Lieferant für die Batterie-, Verteidigungs- und Hochleistungs-Materialindustrie werden.

Das Projekt Lac Tétépisca stärkt das Portfolio weiter und hat das Potenzial, eines der größten und hochgradigsten Graphitvorkommen Nordamerikas zu werden. Focus geht über den Bergbau hinaus - das Unternehmen entwickelt umweltfreundliche Verarbeitungsverfahren und innovative Batterietechnologien, darunter das patentangemeldete, silikon-verstärkte sphärische Graphitmaterial, das die Batterieleistung und Effizienz verbessert.

Das Engagement für Innovation gewährleistet eine chemikalienfreie, umweltfreundliche Lieferkette vom Bergwerk bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt der Vision von Focus: Partnerschaften mit führenden Industrie-, Forschungs- und Regierungsinstitutionen beschleunigen die Kommerzialisierung von Graphit-Materialien der nächsten Generation. Als nordamerikanisches Unternehmen verpflichtet sich Focus, eine lokale, widerstandsfähige Versorgung mit kritischen Mineralien sicherzustellen, die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten zu verringern und die nachhaltige Transformation voranzutreiben.

Weitere Informationen: http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/X: https://x.com/focusgraphite

Investorenkontakt:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder erwartete Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "wird", "geplant" oder ähnlichen Ausdrücken kennzeichnet solche Aussagen.

Insbesondere enthält diese Mitteilung zukunftsgerichtete Informationen über die erwarteten Vorteile der jüngsten Batterietests, den Fortschritt des Lac-Knife-Anodenmaterials im mehrstufigen Validierungsprozess von C4V, die mögliche Leistung des Materials in künftigen Pouch-Zell-, Großformat- oder kommerziellen Tests sowie dessen potenzielle Aufnahme in Lieferketten von OEMs. Darüber hinaus beziehen sich die zukunftsgerichteten Aussagen auf die Ziele des Unternehmens, seine Technologie- und Kommerzialisierungsinitiativen auszubauen und die Projekte Lac Knife und Lac Tétépisca als Schlüsselbeiträge zur nordamerikanischen Graphit-Lieferkette und Energiewende zu positionieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Dazu zählen unter anderem Marktbedingungen, behördliche Genehmigungen, wirtschaftliche Veränderungen, die Fähigkeit zur Kapitalbeschaffung, operationelle Risiken der Exploration und Entwicklung sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter seinem Profil auf SEDAR+ beschrieben sind.

Diese Informationen gelten nur zum Datum dieser Mitteilung; eine Aktualisierung erfolgt nur, soweit dies durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben ist. Anleger sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienste übernehmen Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Mitteilung.

Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/271426

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/271426

News Source: Focus Graphite Inc.

