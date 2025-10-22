EQS-News: Intershop veröffentlicht Zahlen für die ersten neun Monate 2025

EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Umsatzerlöse von 25,2 Mio. Euro (Vorjahr: 29,7 Mio. Euro)

Cloud-Umsatz mit 15,3 Mio. Euro auf Vorjahresniveau, Cloud-Marge stabil

EBIT liegt bei -1,4 Mio. Euro; in Q3 ausgeglichenes EBIT (vor Einmalaufwendungen) – Kostensenkungsmaßnahmen durchgeführt

Erfolgreiche Kapitalerhöhung erweitert Intershops Handlungsspielraum

Jena, 22. Oktober 2025 – Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz in Höhe von 25,2 Mio. Euro erzielt und liegt damit 15 % unter dem Vorjahreszeitraum (Vorjahr: 29,7 Mio. Euro). Hauptursachen für die Entwicklung waren der geplante Rückgang im Servicegeschäft und im Lizenzgeschäft sowie ein insgesamt schwächeres Neukundengeschäft. Die Erlöse des strategisch wichtigen Cloud-Geschäfts lagen mit 15,3 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Der Anteil der Cloud-Erlöse am Gesamtumsatz erhöhte sich um zehn Prozentpunkte auf 61 % (Vorjahr: 51 %). Die Cloud-Marge war mit 65 % gegenüber dem Vorjahr (66 %) stabil.

Der Cloud-Auftragseingang reduzierte sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum und lag bei 11,0 Mio. Euro (Vorjahr: 14,7 Mio. Euro). Der Rückgang resultierte aus einer geringen Dynamik im Neukundengeschäft vor dem Hintergrund des herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds und einer weiterhin spürbaren Investitionszurückhaltung. Der jährlich wiederkehrende Cloud-Umsatz (ARR) lag zum 30. September 2025 bei 19,8 Mio. Euro, was einem Wachstum von 3 % entspricht (30. September 2024: 19,1 Mio. Euro). Infolge auslaufender Kundenverträge im kommenden Jahr sowie hoher negativer Währungseffekte betrug der Net New ARR -0,3 Mio. Euro (Vorjahr: 1,8 Mio. Euro). Vor Währungseffekten lag der Net New ARR bei 0,3 Mio. Euro.

Die Umsätze aus dem Geschäft mit Lizenzen und Wartung sanken auf 4,9 Mio. Euro (Vorjahr: 7,3 Mio. Euro). Im Vorjahr beinhaltete das Lizenzgeschäft einen erheblichen Umsatzanteil aus Nachlizenzierungen bei Bestandskunden. Auch die Serviceumsätze reduzierten sich in den ersten neun Monaten 2025 und verzeichneten ein Minus von 30 % auf 5,0 Mio. Euro (Vorjahr: 7,1 Mio. Euro). Dies ist im Wesentlichen auf die Verlagerung von Neuprojekten auf das Intershop Partnernetzwerk im Rahmen der Partner-First-Strategie sowie auf die länger als erwartete Ressourcenbindung insbesondere in einem komplexen Großprojekt zurückzuführen.

Das Bruttoergebnis vom Umsatz lag bei 11,6 Mio. Euro (Vorjahr: 13,9 Mio. Euro). Die Bruttomarge reduzierte sich leicht um einen Prozentpunkt auf 46 %. Die betrieblichen Aufwendungen und Erträge sanken im Berichtszeitraum um 3 % auf 13,0 Mio. Euro (Vorjahr: 13,3 Mio. Euro). Dabei konnte Intershop insbesondere die Kosten für Vertrieb und Marketing von 5,9 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro reduzieren, während die Ausgaben für Forschung und Entwicklung vor allem im Zusammenhang mit verstärkten Investitionen in die Intershop-Plattform und die Weiterentwicklung der KI-Initiativen um 15 % auf 5,4 Mio. Euro stiegen. Die Allgemeinen Verwaltungskosten verringerten sich ebenfalls leicht auf 2,3 Mio. Euro (Vorjahr: 2,4 Mio. Euro). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind zudem Einmalaufwendungen für Personalabbaumaßnahmen in Höhe von 0,6 Mio. Euro enthalten. Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf -1,4 Mio. Euro und lag damit unter dem Vorjahresergebnis von 0,6 Mio. Euro. Im dritten Quartal 2025 lag das EBIT bei -0,5 Mio. Euro. Ohne Einmalaufwendungen erreichte Intershop im dritten Quartal ein ausgeglichenes EBIT. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) betrug 1,1 Mio. Euro (Vorjahr: 3,0 Mio. Euro).

Markus Dränert, CEO der Intershop Communications AG: „Das Marktumfeld bleibt weiterhin herausfordernd, dennoch konnten wir im dritten Quartal strategische Fortschritte erzielen. Besonders erfreulich ist die erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung, die unseren finanziellen Spielraum deutlich erweitert und uns ermöglicht, gezielt in die Weiterentwicklung unseres Cloud-Geschäfts und unsere KI-Initiativen zu investieren. Ich danke unseren Aktionärinnen und Aktionären herzlich für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Des Weiteren haben wir im dritten Quartal unsere Kostensenkungsmaßnahmen intensiviert, um unsere Kostenbasis an die Geschäftsentwicklung anzupassen. Wir sind überzeugt, dass Intershop mit der strategischen Ausrichtung, einer gestärkten Kapitalbasis und einem hochmotivierten Team gut aufgestellt ist, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern und langfristig profitabel zu wachsen.“

Das Eigenkapital belief sich zum Zwischenbilanzstichtag auf 9,1 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 11,0 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote betrug 27 % (31. Dezember 2024: 29 %). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich im Berichtszeitraum deutlich auf 1,6 Mio. Euro (Vorjahr: -0,9 Mio. Euro). Die liquiden Mittel lagen zum 30. September 2025 bei 8,2 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 8,7 Mio. Euro).

Intershop erwartet für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatzrückgang von 10 % bis 15 % sowie ein negatives operatives Ergebnis (EBIT) im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Für den Cloud-Auftragseingang wird ein leichter Rückgang gegenüber 2024 erwartet; der Net New ARR wird voraussichtlich zwischen 1,0 und 2,0 Mio. Euro liegen.

Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2025 ist unter https://www.intershop.com/de/finanzberichte verfügbar.

