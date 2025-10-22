EQS-News: Mutares hat Clecim erfolgreich an Fouré Lagadec (SNEF-Gruppe) verkauft

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Mutares hat Clecim erfolgreich an Fouré Lagadec (SNEF-Gruppe) verkauft



Erfolgreiche Transformations- und Optimierungsprozesse nach Carve-out mit einem ROIC von mehr als 10x

Anbieter von High-End-Lösungen für Stahlverarbeitungslinien

Umsatz von ca. EUR 55 Mio.

München, 22. Oktober 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen Clecim erfolgreich an Fouré Lagadec, eine Tochtergesellschaft von SNEF, mit einem ROIC von mehr als 10x verkauft.

Clecim ist ein renommierter Anbieter von Kohlenstoff- und Edelstahlverarbeitungslinien, Edelstahlwalzwerken sowie mechatronischen Produkten und metallurgischen Dienstleistungen, der seit mehr als 100 Jahren Stahlerzeuger in aller Welt beliefert. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von ca. EUR 55 Mio. und beschäftigt rund 200 Mitarbeitende.

Seit der Übernahme von der Primetals Technologies Group im Jahr 2021 hat Clecim einen Transformations- und Optimierungsprozess eingeleitet. Im Fokus steht dabei die Konzentration auf Schlüsselprojekte und -produkte zur Verbesserung der Gesamtqualität, die Umsetzung eines straffen Projektmanagements zur Verbesserung der Leistung und Rentabilität sowie die Optimierung der Kostenstruktur. In den vergangenen Jahren hat Clecim außerdem erfolgreich eine Diversifizierungsstrategie eingeführt und mehrere neue Märkte erschlossen, darunter den Verteidigungs- und den Energiesektor. Fouré Lagadec plant, auf den Initiativen des Unternehmens aufzubauen, Synergien zu entwickeln und das Geschäft international weiter auszubauen.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

