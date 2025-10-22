EQS-News: naoo AG ernennt Kevin Dragon zum Chief Financial Officer, um die Finanzführung zu stärken und das Wachstum weiter zu beschleunigen

EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

naoo AG ernennt Kevin Dragon zum Chief Financial Officer, um die Finanzführung zu stärken und das Wachstum weiter zu beschleunigen

Kevin Dragon neuer CFO und Galina Yordanova neue CPO

Zug, Schweiz, 22. Oktober 2025 – Die naoo AG (Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329) gibt die Ernennung von Kevin Dragon zum Chief Financial Officer (CFO) und von Galina Yordanova zur Chief People Officer (CPO) mit sofortiger Wirkung bekannt. Mit diesem Ausbau der Geschäftsleitung stellt sich naoo für weiter forciertes Wachstum auf.

Kevin Dragon verfügt über 20+ Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance, digitale Transformation und Reporting-Exzellenz. Seine berufliche Laufbahn umfasst Stationen bei PwC Schweiz – mit den Schwerpunkten Reporting, Governance und Digital Finance – sowie Führungsfunktionen als CFO bzw. Leiter Finanzen in Schweizer Industrie- und Technologieunternehmen. Dort verantwortete er ERP- und BI-Einführungen, die Beschleunigung von Abschluss- und Reportingprozessen und den Aufbau datenbasierter Performance-Management-Systeme.

Galina Yordanova verstärkt die Geschäftsleitung als Chief People Officer (CPO). Mit über 15 Jahren HR-Erfahrung in der DACH-Region leitete sie Organisationsentwicklung und Talentstrategien bei renommierten Marken, darunter Peek & Cloppenburg. Zuletzt war sie Head of HR bei der Kingfluencers AG, die seit Anfang 2025 Teil der naoo Group ist.

Karl Fleetwood konzentriert sich künftig vollständig auf seine Funktion als Chief Operating Officer (COO). Er wird die Bereiche Business Development und Partner-Execution leiten und technologie- sowie datengetriebene Prozesse im Go-to-Market-Bereich verankern.

Das Management-Team der naoo AG setzt sich nun aus Kevin Dragon (CFO), Karl Fleetwood (COO), Gabriel Höhener (Chief Product & Technology Officer) und Galina Yordanova (CPO) sowie Benjamin Duthaler (Head of Community Management) und Gregor Doser (Managing Director DACH) zusammen. Gemeinsam verfügen sie über umfassende Erfahrung in den Bereichen Technologie, Medien, Marketing, Finanzen und Operations.

Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer und Hauptaktionär der naoo AG:

«Ich freue mich, Kevin Dragon und Galina Yordanova als CFO bzw. CPO im Führungsteam der naoo AG willkommen zu heissen. Die steigende Nachfrage nach unseren Produkten bestätigt den nachhaltigen Wachstumspfad von naoo. Mit dem Ausbau unserer Führungsebene stärken wir Reporting-Qualität, Team-Integration und operative Exzellenz. Damit schaffen wir die Grundlage, naoo als integriertes Technologie- und Medienunternehmen weiterzuentwickeln.»

Über naoo

Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com.

Über Kingfluencers

Kingfluencers AG ist die führende Schweizer Agentur für Influencer- und Social-Media-Marketing mit Hauptsitz in Zürich und Teil der naoo Group. Seit 2016 hat sich das Unternehmen als Schlüsselpartner für Marken etabliert, die authentische und wirkungsvolle digitale Kampagnen umsetzen möchten. Dabei kombiniert Kingfluencers Performance Marketing mit kraftvollem Storytelling über alle relevanten Kanäle hinweg. Mit einem starken Netzwerk von 3.800 Influencern in der Schweiz und in Deutschland, einer eigenen Kampagnenplattform und einem ergebnisorientierten, datenbasierten Ansatz hat Kingfluencers über 2.100 erfolgreiche Kampagnen in der DACH-Region umgesetzt. Im Jahr 2025 wurde Kingfluencers Teil der naoo Group – mit dem Ziel, die Zukunft von Social Media in der Schweiz und darüber hinaus aktiv mitzugestalten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations

Aisha Lindman

Tel.: +41 (0) 79 867 10 10

E-Mail: IR@naoo.com

Media Relations

Axel Mühlhaus / Jessica Pommer

Tel.: +49 (0) 69 905505-52

E-Mail: naoo@edicto.de

