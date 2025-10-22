EQS-News: SFC Energy beteiligt sich mit 15 % an Oneberry Technologies – beschleunigt Asien-Expansion und treibt Integration der Brennstoffzellen-Technologie in KI-gestützte Sicherheitslösungen voran

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Expansion

SFC Energy beteiligt sich mit 15 % an Oneberry Technologies (Singapur) – beschleunigt Asien-Expansion und treibt Integration der Brennstoffzellen-Technologie in KI-gestützte öffentliche und private Sicherheitslösungen voran

SFC Energy AG beteiligt sich mit 15 % an Oneberry Technologies Pte. Ltd. mit der Option zum Mehrheitserwerb

Stärkung der regionalen Präsenz von SFC in Asien mit Singapur als Ausgangspunkt für weiteres Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum

Beteiligung stärkt die Möglichkeit, führende Brennstoffzellen-Technologie von SFC mit den KI-gestützten, automatisierten Sicherheits- und „Security-as-a-Service“-Lösungen von Oneberry zu kombinieren

Transaktion bietet SFC die Möglichkeit, ein hochattraktives Vermietungsmodell aufzubauen („Energy-as-a-Service“)

Oneberry fokussiert sich auf Sicherheitsdienstleistungen, darunter der Schutz von Grenzen und kritischer Infrastruktur sowie die Drohnenabwehr

Brunnthal/München, Deutschland, 22. Oktober 2025 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat heute eine Vereinbarung zum Erwerb einer 15%igen Beteiligung an der Oneberry Technologies Pte. Ltd. („Oneberry“), einem in Singapur ansässigen Marktführer für KI-gestützte öffentliche und private Sicherheitslösungen, unterzeichnet. Zudem hält SFC eine Option, ihren Anteil auf eine Mehrheitsbeteiligung auszubauen.

Oneberry wurde in Singapur gegründet und bietet vollautomatisierte, mobile und „personalfreie“ Überwachungssysteme auf Basis langfristiger Serviceverträge für Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor an. Das skalierbare „Security-as-a-Service“-Modell gewährleistet eine solide Umsatzvisibilität und eine robuste Projektpipeline. Die EBITDA-Marge von Oneberry, die oberhalb derjenigen des SFC-Konzerns liegt, soll über Zeit zur nachhaltigen Margenausweitung beitragen.

Diese strategische Investition stärkt die regionale Präsenz von SFC in Asien und baut auf der 15-jährigen, vertrauensvollen Partnerschaft der beiden Unternehmen auf. Die Zusammenarbeit vereint die zuverlässige, nachhaltige und kommerziell bewährte Brennstoffzellen-Technologie von SFC mit dem Know-how von Oneberry in den Bereichen intelligente Automatisierung und Künstliche Intelligenz (KI) und ermöglicht durch den Einsatz der SFC-Produkte integrierte, netzferne Überwachungs- und Monitoring-Lösungen mit geringen bis keinen Emissionen.

Singapur wird weiterhin als regionale Zentrale und operativer Hub dienen und die Expansion der „Security-as-a-Service“-Lösungen in Südostasien unterstützen. Es ist perspektivisch beabsichtigt, das konkrete Geschäftsmodell von Oneberry unterstützt durch die eigenen Stromversorgungslösungen („Energy-as-a-Service“) in Asien sowie in anderen Regionen – darunter Nordamerika und Europa – auszurollen.

Die Beteiligung steht im Einklang mit der auf drei Säulen basierenden Wachstumsstrategie von SFC, welche internationale Expansion mit Technologieintegration durch komplementäre M&A-Aktivitäten zur Beschleunigung des Marktzugangs und Förderung nachhaltigen Wachstums verbindet. Angesichts der aktuellen Marktdynamik erachten die Vertragsparteien mittel- bis langfristig ein erhebliches Wachstum bei den Umsatzerlösen von rund EUR 25 Mio. auf über EUR 100 Mio. für möglich.

Der Vorstand der SFC Energy erwartet ab Vollzug der Transaktion einen positiven Ergebnisbeitrag sowie eine Stärkung des langfristigen Wachstums- und Margenprofils.

Die Transaktion unterliegt Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 vollzogen.

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Gemeinsam gestalten Oneberry und SFC die Welt sicherer und nachhaltiger. Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie von SFC, insbesondere in Asien. Als Technologieführer in Singapur und Deutschland bündeln wir unsere komplementären Stärken, um eine zuverlässige und nachhaltige netzferne Energieversorgung sowie KI-basierte Lösungen für die öffentliche Sicherheit zu ermöglichen. Die starke Technologiebasis, das profitable Geschäftsmodell und die langfristigen Kundenbeziehungen von Oneberry schaffen eine starke Plattform für die weitere Integration unserer Brennstoffzellenlösungen in die schnell wachsenden Märkte für öffentliche Sicherheit, kritische Infrastruktur und Grenzschutz sowie Drohnenabwehr. Unsere Investition unterstützt das langfristige Ziel von SFC, unsere Brennstoffzellen-Technologie in schnell wachsenden Märkten zu skalieren und gleichzeitig unsere Profitabilität und Umsatzbasis weiter zu verbessern.“

Ken Pereira, CEO und Gründer von Oneberry Technologies Pte. Ltd.: „Nach über 15 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit hebt die Beteiligung von SFC als wichtiger Anteilseigner unsere Partnerschaft auf eine neue Ebene. Durch die Integration von SFCs fortschrittlicher Brennstoffzellen-Technologie können wir die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit unserer autonomen Systeme für öffentliche Sicherheit, Grenzschutz und Verteidigung weiter verbessern. Gemeinsam sind wir hervorragend positioniert, um unser ‚Security-as-a-Service‘-Modell für öffentliche und private Unternehmen sowohl regional als auch global auszuweiten und gleichzeitig zu den Nachhaltigkeitszielen Singapurs und der gesamten Region beizutragen.“

Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



Über Oneberry Technologies Pte. Ltd.

Oneberry Technologies wurde 2003 von Ken Pereira gegründet. Er hatte einen zunehmenden Trend zu Ineffizienz und Komplexität in der Sicherheitsbranche beobachtet. An dieser Stelle kommt Technologie ins Spiel, um Sicherheitsprozesse zu automatisieren und die Stärken des Sicherheitspersonals zu ergänzen, wodurch eine effektivere und effizientere Sicherheitsleistung gewährleistet wird.

Oneberry konzentriert sich stark auf seine Innovationsinitiativen im Bereich der Automatisierung und der Verbindung von physischer Sicherheit und Technologie. Wir bieten unseren Kunden nahtlose Lösungen zur Verbesserung ihrer Sicherheits- und Betriebsprozesse, während wir gleichzeitig die Produktivität steigern und letztendlich die Gesamtkosten für die Sicherheit senken. Gemeinsam mit unserem internen Forschungs- und Entwicklungsteam sowie durch enge Partnerschaften und Kooperationen mit Branchenakteuren arbeiten wir kontinuierlich an Innovationen und entwickeln Technologien, um die Standards in der Sicherheitsbranche zu erhöhen. Von modernster Videoanalyse bis hin zu KI und Sicherheitsrobotern entwickeln wir Technologien der Zukunft.

In der heutigen Welt steht Sicherheit nicht für sich allein. Weitere Informationen zu Oneberry Technologies finden Sie unter oneberry.com.



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

E-Mail: susan.hoffmeister@sfc.com

Oneberry Technologies contact:

Sara Pereira

Director

Phone +65 6513 2168

Email: info@oneberry.com

Web: oneberry.com

