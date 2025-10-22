EU dringt auf Lieferung Seltener Erden - Handelskommissar trifft Chinas Handelsminister

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union dringt auf die Lieferung von der Industrie dringend benötigter Seltener Erden aus China.

Er habe deswegen den chinesischen Handelsminister Wang Wentao für diese Woche nach Brüssel eingeladen, um über Exportbeschränkungen bei Seltenen Erden zu sprechen, sagte EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič am Dienstag nach einem fast zweistündigen Telefonat mit Wang. "Minister Wang Wentao hat diese Einladung angenommen, sodass unsere Teams nun im Rahmen des nach dem EU-China-Gipfel aufgewerteten Dialogs zu Exportkontrollen zusammenarbeiten werden."

Der slowakische Diplomat betonte, die Europäische Union habe kein Interesse an einer Eskalation des Handelstreits, die Lage belaste die Beziehung zwischen der EU und China. Eine schnelle Lösung sei entscheidend. Der Kommissar bezeichnete die verschärften Beschränkungen als ungerechtfertigt und schädlich, sagte jedoch, dass das Gespräch mit Wang konstruktiv verlaufen sei. Besonders betroffen von den Beschränkungen seien die Automobil-und Maschinenbauindustrie.

China produziert rund 90 Prozent der weltweit verarbeiteten Seltenen Erden – Rohstoffe, die für Hochtechnologie, Militärausrüstung sowie für Magnete in Elektroautos und Windturbinen unverzichtbar sind.

(Bericht von Geert De Clercq, Philip Blenkinsop und Charlotte Van Campenhout.; Bearbeitet von Isabelle Noack.; Redigiert von Hans Busemann.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)