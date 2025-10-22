Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.10.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Aker BP
|Bericht 3. Quartal 2025
|Amphenol
|Bericht 3. Quartal 2025
|AT&T
|Bericht 3. Quartal 2025
|BAWAG Group
|Bericht 3. Quartal 2025
|Defence Therapeutics A
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|GE Vernova
|Bericht 3. Quartal 2025
|IBM
|Bericht 3. Quartal 2025
|Lam Research
|Bericht 1. Quartal 2026
|Norwegian Air Shuttle
|Bericht 3. Quartal 2025
|QuantumScape A
|Bericht 3. Quartal 2025
|SAP
|Bericht 3. Quartal 2025
|Tesla
|Bericht 3. Quartal 2025
|Thermo Fisher Scientific
|Bericht 3. Quartal 2025
|Vertiv
|Bericht 3. Quartal 2025
|Viking Therapeutics
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.10.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.10.202516. Okt. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista