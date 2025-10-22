Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.10.2025

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenE-MobilitätBatterienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Aker BPBericht 3. Quartal 2025
AmphenolBericht 3. Quartal 2025
AT&TBericht 3. Quartal 2025
BAWAG GroupBericht 3. Quartal 2025
Defence Therapeutics ABericht Geschäftsjahr 2025
GE VernovaBericht 3. Quartal 2025
IBMBericht 3. Quartal 2025
Lam ResearchBericht 1. Quartal 2026
Norwegian Air ShuttleBericht 3. Quartal 2025
QuantumScape ABericht 3. Quartal 2025
SAPBericht 3. Quartal 2025
TeslaBericht 3. Quartal 2025
Thermo Fisher ScientificBericht 3. Quartal 2025
VertivBericht 3. Quartal 2025
Viking TherapeuticsBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Tesla
SAP
IBM
QuantumScape A
Vertiv
Amphenol
GE Vernova
AT&T
Lam Research
Thermo Fisher Scientific
BAWAG Group
Viking Therapeutics
Aker BP
Defence Therapeutics A
Norwegian Air Shuttle

