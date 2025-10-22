First Majestic Silver Corp.: Dynamische Kursanstiege bei Edelmetallen wirken sich positiv auf die Profitabilität aus!

Seit Jahresbeginn ist der Preis für Gold um rund 67 % gestiegen und Silber hat sich um rund 79 % verteuert. Die weiterhin bestehenden geopolitischen Spannungen, aber auch ein von China angekündigtes Maßnahmenpaket zum Ausbau der Solarkapazitäten, was unter anderem die Nachfrage nach dem Industriemetall Silber weiter ankurbeln dürfte, könnten weitere Preisanstiege begünstigen. Diese positiven Entwicklungen wirken sich auch auf die fundamentalen Entwicklungen von Bergbauunternehmen wie First Majestic Silver Corp. aus.

Kerngeschäft: Der Silberfokus in Mexiko First Majestic Silver Corp. ist ein in Vancouver, Kanada, ansässiges Bergbauunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration, die Entwicklung und die Produktion von Mineralgrundstücken in Mexiko konzentriert. Der klare Fokus des Konzerns liegt auf der Silberproduktion, wenngleich auch andere Metalle wie Gold, Blei und Zink gewonnen werden. Der Konzern bietet im Wesentlichen eine Lösung für die globale Nachfrage nach physischem Silber und Gold durch den Betrieb von Minen wie San Dimas, Santa Elena und Los Gatos. Diese Metalle dienen als wichtige Rohstoffe für die Industrie (insbesondere in der Elektronik- und Solarindustrie) und als Wertspeicher für Investoren. Der Konzern verfolgt eine Wachstumsstrategie durch die Akquisition und Entwicklung von Silberprojekten in geologisch vielversprechenden Regionen, um seine Mineralreserven kontinuierlich zu sichern und zu erweitern. Diese langfristige Perspektive auf die Ressourcensicherung ist für die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells entscheidend.







Endlos Turbo Long 8,3649 open end: Basiswert First Majestic Silver DU2RG8 Quelle: DZ BANK: Geld 22.10. 09:44:48, Brief 22.10. 09:44:48 4,11 EUR 4,15 EUR 6,20% Basiswertkurs: 12,750 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 01:00:00 Basispreis 8,3649 USD Knock-Out-Barriere 8,3649 USD Hebel 2,73x Abstand zum Basispreis in % 34,39% Abstand zum Knock-Out in % 34,39% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

