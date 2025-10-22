First Majestic Silver Corp.: Dynamische Kursanstiege bei Edelmetallen wirken sich positiv auf die Profitabilität aus!
Kerngeschäft: Der Silberfokus in Mexiko
First Majestic Silver Corp. ist ein in Vancouver, Kanada, ansässiges Bergbauunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration, die Entwicklung und die Produktion von Mineralgrundstücken in Mexiko konzentriert. Der klare Fokus des Konzerns liegt auf der Silberproduktion, wenngleich auch andere Metalle wie Gold, Blei und Zink gewonnen werden. Der Konzern bietet im Wesentlichen eine Lösung für die globale Nachfrage nach physischem Silber und Gold durch den Betrieb von Minen wie San Dimas, Santa Elena und Los Gatos. Diese Metalle dienen als wichtige Rohstoffe für die Industrie (insbesondere in der Elektronik- und Solarindustrie) und als Wertspeicher für Investoren. Der Konzern verfolgt eine Wachstumsstrategie durch die Akquisition und Entwicklung von Silberprojekten in geologisch vielversprechenden Regionen, um seine Mineralreserven kontinuierlich zu sichern und zu erweitern. Diese langfristige Perspektive auf die Ressourcensicherung ist für die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells entscheidend.
|
Endlos Turbo Long 8,3649 open end: Basiswert First Majestic Silver
DU2RG8
Quelle: DZ BANK: Geld 22.10. 09:44:48, Brief 22.10. 09:44:48
|4,11 EUR
|4,15 EUR
|6,20%
|Basiswertkurs: 12,750 USD
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: NYSE , 01:00:00
|Basispreis
|8,3649 USD
|Knock-Out-Barriere
|8,3649 USD
|Hebel
|2,73x
|Abstand zum Basispreis in %
|34,39%
|Abstand zum Knock-Out in %
|34,39%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|1,00
Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–