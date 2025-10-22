Lettland kauft Minenverlegesystem in Deutschland

RIGA (dpa-AFX) - Lettland hat bei einem deutschen Waffenhersteller ein ferngesteuertes Minenverlegesystem bestellt. Das baltische EU- und Nato-Land wird für 50 Millionen Euro das System Skorpion 2 der Rüstungsschmiede Dynamit Nobel Defence mit dazugehörigen Panzerabwehrminen und weiterer Ausrüstung erwerben. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Riga nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages mit, der auch die Schulung des Personals umfasst.

"Der Kauf des Minenverlegesystems ist ein strategischer Schritt zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten unseres Landes. Er ist ein wesentlicher Bestandteil eines umfassenderen Plans zur Stärkung der Sicherheit und Verteidigung der lettischen Ostgrenze", sagte Verteidigungsminister Andris Spruds. "Diese Investitionen stellen sicher, dass Lettland bereit ist, sein Territorium und seine Bürger gegen jede Art von Bedrohung zu verteidigen."

Lettland will - wie auch Estland und Litauen - seine Grenzen zu Russland und dessen Verbündeten Belarus mit Verteidigungsanlagen und physischen Barrieren gegen mögliche Angriffe sichern. Auch Minen sollen dazu im Ernstfall verlegt werden. Damit reagieren die Regierungen in Tallinn, Riga und Vilnius auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen wird./awe/DP/nas