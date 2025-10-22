Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

LLB emittiert erfolgreich Anleihe über CHF 200 Mio.



Vaduz, 22. Oktober 2025. Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) hat eine festverzinsliche Anleihe im Format Senior Preferred über CHF 200 Mio. ausgegeben. Die Emission stiess auf grosse Nachfrage.



«Das grosse Interesse an unserer Anleihe zeigt, das Vertrauen der Investoren in unsere zukunftsgerichtete Strategie und finanzielle Stabilität», kommentiert Group CEO Christoph Reich die erfolgreiche Emission und fügt hinzu: «Mit der Emission stärken wir unsere finanzielle Flexibilität und schaffen Spielraum für zukünftiges Wachstum.» Die LLB verfügt über eine Tier-1-Ratio von 18.4 Prozent und ein Eigenkapital von CHF 2.3 Milliarden, was ihre solide Kapitalausstattung belegt. Das kürzlich bestätigte Moody’s Depositenrating von Aa2 unterstreicht die hohe Bonität und Finanzkraft der Bank zusätzlich. Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre, die Rendite auf Verfall liegt bei 0.945 Prozent. Die Anleihe wird ab dem 11. November 2025 an der SIX kotiert (ISIN: CH1487332095) und im Sekundärmarkt gehandelt.

Wichtige Termine

Freitag, 20. Februar 2026, Veröffentlichung Jahresergebnis 2025

Freitag, 17. April 2026, 34. ordentliche Generalversammlung

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kundinnen und Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'353 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 30. Juni 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 117.2 Mia.

Kontakt Liechtensteinische Landesbank AG Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications Telefon +423 236 82 09 | communications@llb.li | llb.li

