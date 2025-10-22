Merz, Macron und Meloni fordern Kurswechsel der EU zu mehr Wettbewerbsfähigkeit

Brüssel (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie Regierungschefs von 16 weiteren EU-Ländern fordern die EU zu einem Kurswechsel auf.

Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit des Staatenverbundes zu steigern. Dies geht aus einem Dokument hervor, das die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag bekam. In dem Schreiben an den Präsidenten des Europäischen Rates, Antonio Costa, heißt es: "Wir wollen die Europäische Union für das bewahren, wofür sie steht - Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Dazu müssen wir ihren Kurs ändern, und zwar nicht nur ein wenig, sondern substanziell." Des Weiteren fordert das Schreiben, das vor dem EU-Gipfel am Donnerstag verschickt wurde, eine neue Initiative, um Gesetze zu überprüfen, zu begrenzen und einzuschränken.

(Bericht von Andrew Gray.; Bearbeitet von Isabelle Noack.; Redigiert von Hans Busemann.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)