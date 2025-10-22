Werbung ausblenden

Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin
Equity Research GmbH

22.10.2025 / 14:25 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media
International N.V.

     Company Name:            ad pepper media International N.V.
     ISIN:                    NL0000238145

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    22.10.2025
     Target price:            5,00 Euro
     Target price on sight    12 months
     of:
     Last rating change:      20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media
International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten
von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel
von EUR 5,00.

Zusammenfassung:
ad pepper media (APM) hat vorläufige Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das
dritte Quartal veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Dank der
neuen Tochtergesellschaft solute, die erstmals für ein ganzes Quartal
konsolidiert wurde, steigerte APM das EBITDA um 165 % J/J auf EUR1,3 Mio. APM
ist nun ein deutlich stärkeres Unternehmen, und die durch Akquisitionen
getriebene Ertragsdynamik wird bis einschließlich 2026E anhalten. Die
Übernahme von solute mit ihrem führenden deutschen Preisvergleichsportal hat
den Ad-Tech-Fokus von APM gestärkt. Darüber hinaus bietet die Kombination
mit dem Affiliate-Netzwerk Webgains Synergieeffekte. Das vierte Quartal wird
vom Weihnachtsgeschäft und der Konsolidierung von Checkout Charlie
profitieren. Mit liquiden Mitteln in Höhe von EUR27 Mio. hat APM die
Möglichkeit, seine M&A-Aktivitäten fortzusetzen. Wir haben unsere Prognose
für 2025 revidiert, da die Zahlen für das dritte Quartal zwar stark, aber
nicht ganz so gut wie erwartet ausfielen. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR5 (Aufwärtspotenzial: 52%).


First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper
media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von
Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 5.00 price
target.

Abstract:
ad pepper media (APM) has reported preliminary Q3 revenue and EBITDA and
held a conference call. Thanks to the new subsidiary solute, which for the
first time was consolidated for a whole quarter, APM increased EBITDA by
165% y/y to EUR1.3m. APM is now a much stronger company and acquisition-driven
earnings momentum will persist into 2026E. The takeover of solute with its
leading German price comparison portal has strengthened APM's ad-tech focus.
In addition, the combination with its Webgains affiliate network offers
synergies. Q4 will benefit from Christmas shopping and the consolidation of
Checkout Charlie. Liquid funds of EUR27m give APM the opportunity to continue
its M&A activity. We have revised our 2025E forecast because Q3 figures,
while strong, were not quite as good as we expected. We confirm our Buy
rating and EUR5 price target (upside: 52%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a5541f63634324ad033e489569aa9b10

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=4727fffe-af41-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2216938 22.10.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ad pepper media Intl

Das könnte dich auch interessieren

Quartalsbericht veröffentlicht
Netflix mit enttäuschendem Gewinn - Steuerstreit in Brasilienheute, 07:04 Uhr · Reuters
Netflix mit enttäuschendem Gewinn - Steuerstreit in Brasilien
US-Medienkonzern
Warner Bros könnte sich zum Verkauf stellengestern, 16:37 Uhr · Reuters
Warner Bros könnte sich zum Verkauf stellen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursenheute, 14:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1gestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden