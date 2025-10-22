Werbung ausblenden

Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG

22.10.2025 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG

     Unternehmen:               Ernst Russ AG
     ISIN:                      DE000A161077

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      22.10.2025
     Kursziel:                  10,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christoph Hoffmann

Feedback Roadshow: Diversifikation der Plattform angestrebt

Wir waren gestern mit Ernst Russ auf Roadshow in FFM, bei der sich unsere
positive Sicht auf die Aktie verstärkt hat. Im Rahmen der
Kapitalmarktoffensive des neuen Managementteams hob CCO und Co-CEO Joseph
Schuchmann in den Gesprächen insb. den initiierten strategischen Umbau hin
zu einer diversifizierten Plattform mit mehreren Schiffsklassen u.
langfristigen Charterverträgen hervor. Wie Herr Schuchmann ausführte, liegt
der strategische Fokus von ER aktuell auf drei Kernthemen:

  * Reduktion der Komplexität der Unternehmensstruktur: Durch den Abbau
    nicht-strategischer Minderheiten wird sich nicht nur die Struktur per
    se, sondern auch die Komplexität der Gewinnprognosen vereinfachen sowie
    deren Qualität erhöhen. Dabei konnten bereits in diesem Jahr deutliche
    Fortschritte erzielt und Minderheiten an mehreren Schiffen abgebaut
    werden. Grundsätzlich prüft das Management die erwartete Rendite von 1.)
    dem Erwerb der Minderheitsanteile 2.) dem Verkauf der Minderheitsanteile
    an den JV-Partner und 3.) dem gemeinschaftlichen Verkauf des Schiffs
    (zusammen mit jeweiligem JV-Partner) an einen Dritten. Wir gehen
    aufgrund der bisherigen Transaktionen davon aus, dass das Management die
    jeweils wirtschafltich beste Option für die verbleibenden Schiffe mit
    nicht-strategischen Minderheiten wählen wird.

  * Diversifizerung der Flotte und der Charterlaufzeiten: Während die
    aktuelle Flotte nahezu ausschließlich aus kleineren Containerschiffen
    besteht, die derzeit für ~1,5 Jahre zu vertraglich fixierten Preisen
    verchartert werden kann, soll in den nächsten Jahren Exposure in anderen
    Schiffsklassen wie Tankern oder Massengutfrachtern aufgebaut werden.
    Diese weisen einerseits abweichende Angebots- und Nachfragedynamiken auf
    und lassen sich andererseits auch längerfristig (5-10 Jahre)
    verchartern, was bei kleineren Containerschiffen in der Breite nicht
    möglich ist. Somit würde sich das Risikoprofil in doppelter Hinsicht
    deutlich reduzieren und sich auch die Volatilität der Gewinne
    signifikant verringern.

  * Europäische Kapitalmarktoffensive: Trotz der langen Kapitalmarkthistorie
    der Ernst Russ AG ist die Gesellschaft unter deutschen und europäischen
    Investoren noch weitgehend unbekannt. Das neue Managementteam
    demonstriert mit zahlreichen Konferenzteilnahmen und Roadshows bereits,
    dass neben der Transparenz auch die Kommunikation zunimmt, was u.a. die
    Liquidität der Aktie steigern und letztlich auch den u.E. weiter
    bestehenden, deutlichen Bewertungsabschlag verringern dürfte.

Hohe erwartete Cashflows ermöglichen Diversifizierung der Flotte: Bereits in
unserer Initialstudie wiesen wir daraufhin, dass ER angesichts der sehr
hohen Charterraten über einen hochprofitablen Backlog verfügt, der u.E. über
die nächsten 2,5 Jahre einen auf die Aktionäre von ER entfallenden Free
Cashflow von ~140 Mio. EUR generieren dürfte. Angesichts der aktuellen MCap
von ~220 Mio. EUR und einem auf ER entfallenden Net-Cash-Bestand von 70 Mio.
EUR dürfte das Unternehmen damit nahezu den gesamten heutigen EV erlösen.
Die Liquidität dürfte das Unternehmen u.E. je nach Marktlage in Tanker,
Massengutfrachter etc. in neue oder gebrauchte Schiffe investieren, die
langfristig verchartert werden und stabile Gewinne liefern.

Fazit: Unser positiver Blick auf den Investment Case hat sich bestätigt. Wir
bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel in Höhe von 10,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und
wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht
sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und
fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die
Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden
zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und
Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=931d3818489192bb47ec07a6d7d1b083

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=043feead-af5d-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2217124 22.10.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ernst Russ

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursenheute, 14:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1gestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden