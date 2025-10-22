Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG 22.10.2025 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG Unternehmen: Ernst Russ AG ISIN: DE000A161077 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.10.2025 Kursziel: 10,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Feedback Roadshow: Diversifikation der Plattform angestrebt Wir waren gestern mit Ernst Russ auf Roadshow in FFM, bei der sich unsere positive Sicht auf die Aktie verstärkt hat. Im Rahmen der Kapitalmarktoffensive des neuen Managementteams hob CCO und Co-CEO Joseph Schuchmann in den Gesprächen insb. den initiierten strategischen Umbau hin zu einer diversifizierten Plattform mit mehreren Schiffsklassen u. langfristigen Charterverträgen hervor. Wie Herr Schuchmann ausführte, liegt der strategische Fokus von ER aktuell auf drei Kernthemen: * Reduktion der Komplexität der Unternehmensstruktur: Durch den Abbau nicht-strategischer Minderheiten wird sich nicht nur die Struktur per se, sondern auch die Komplexität der Gewinnprognosen vereinfachen sowie deren Qualität erhöhen. Dabei konnten bereits in diesem Jahr deutliche Fortschritte erzielt und Minderheiten an mehreren Schiffen abgebaut werden. Grundsätzlich prüft das Management die erwartete Rendite von 1.) dem Erwerb der Minderheitsanteile 2.) dem Verkauf der Minderheitsanteile an den JV-Partner und 3.) dem gemeinschaftlichen Verkauf des Schiffs (zusammen mit jeweiligem JV-Partner) an einen Dritten. Wir gehen aufgrund der bisherigen Transaktionen davon aus, dass das Management die jeweils wirtschafltich beste Option für die verbleibenden Schiffe mit nicht-strategischen Minderheiten wählen wird. * Diversifizerung der Flotte und der Charterlaufzeiten: Während die aktuelle Flotte nahezu ausschließlich aus kleineren Containerschiffen besteht, die derzeit für ~1,5 Jahre zu vertraglich fixierten Preisen verchartert werden kann, soll in den nächsten Jahren Exposure in anderen Schiffsklassen wie Tankern oder Massengutfrachtern aufgebaut werden. Diese weisen einerseits abweichende Angebots- und Nachfragedynamiken auf und lassen sich andererseits auch längerfristig (5-10 Jahre) verchartern, was bei kleineren Containerschiffen in der Breite nicht möglich ist. Somit würde sich das Risikoprofil in doppelter Hinsicht deutlich reduzieren und sich auch die Volatilität der Gewinne signifikant verringern. * Europäische Kapitalmarktoffensive: Trotz der langen Kapitalmarkthistorie der Ernst Russ AG ist die Gesellschaft unter deutschen und europäischen Investoren noch weitgehend unbekannt. Das neue Managementteam demonstriert mit zahlreichen Konferenzteilnahmen und Roadshows bereits, dass neben der Transparenz auch die Kommunikation zunimmt, was u.a. die Liquidität der Aktie steigern und letztlich auch den u.E. weiter bestehenden, deutlichen Bewertungsabschlag verringern dürfte. Hohe erwartete Cashflows ermöglichen Diversifizierung der Flotte: Bereits in unserer Initialstudie wiesen wir daraufhin, dass ER angesichts der sehr hohen Charterraten über einen hochprofitablen Backlog verfügt, der u.E. über die nächsten 2,5 Jahre einen auf die Aktionäre von ER entfallenden Free Cashflow von ~140 Mio. EUR generieren dürfte. Angesichts der aktuellen MCap von ~220 Mio. EUR und einem auf ER entfallenden Net-Cash-Bestand von 70 Mio. EUR dürfte das Unternehmen damit nahezu den gesamten heutigen EV erlösen. Die Liquidität dürfte das Unternehmen u.E. je nach Marktlage in Tanker, Massengutfrachter etc. in neue oder gebrauchte Schiffe investieren, die langfristig verchartert werden und stabile Gewinne liefern. Fazit: Unser positiver Blick auf den Investment Case hat sich bestätigt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel in Höhe von 10,00 EUR. 