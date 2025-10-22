Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten)

^ Original-Research: SBF AG - von Montega AG 22.10.2025 / 17:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Einstufung von Montega AG zu SBF AG Unternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 22.10.2025 Kursziel: 7,30 EUR (zuvor: 5,30 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Bastian Brach H1: Profitabilitätszuwachs durch Einmaleffekt getrübt Effizienzmaßnahmen dürften Ergebnis zukünftig erhöhen SBF hat kürzlich den Halbjahresbericht veröffentlicht und die Guidance bestätigt. [Tabelle] Hohe Auslastung im Bereich Schienenfahrzeuge, Nachfrageschwäche bei Öffentlicher und Industrieller Beleuchtung: Im ersten Halbjahr war das Unternehmen von Auftragsverschiebungen betroffen, konnte den Umsatz mit 21,9 Mio. EUR (-4,4 % yoy) jedoch weitgehend auf Vorjahresniveau halten. Unterstützend wirkte sich die starke Entwicklung des Segments Schienenfahrzeuge (11,0 Mio. EUR; +19,0% yoy) aus, dessen H2-Entwicklung jedoch von Abrufverzögerungen gedämpft werden dürfte. Im Bereich Öffentlicher und Industrieller Beleuchtung ging der Umsatz nach 5,8 Mio. EUR im Vorjahr auf 4,5 Mio. EUR zurück und spiegelt eine schwache Nachfrage der deutschen Industrie sowie noch fehlende öffentliche Investitionen aus dem Sondervermögen wider. Die Erlöse der AMS lagen entsprechend der Guidance mit 7,0 Mio. EUR gleichauf mit H1/24. Ergebnisverbesserung dank Kosteneinsparungen: Das EBITDA verbesserte sich auf 0,4 Mio. EUR (Vj.: 0,0 Mio. EUR) und profitierte von den eingeleiteten Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen, die sich im ersten Halbjahr insbesondere in einem deutlich geringeren Materialaufwand (-18,5% yoy) widerspiegelten. Das Ergebnis wurde dabei durch eine wertberichtigte Forderung von 0,4 Mio. EUR gegenüber einem insolventen Kunden belastet. Der Effekt könnte sich teilweise als temporär erweisen, wenn beispielsweise ein anderer Fahrzeughersteller die stehende Produktion mit gelieferten SBF-Produkten übernehmen sollte. Auf der Kostenseite wurde die Produktion in Budweis nach dem Umzug vollständig in Betrieb genommen, Einsparungen aus der Abwicklung aktuell redundanter Kapazitäten dürften bereits im zweiten Halbjahr sowie vor allem in 2026 sichtbar werden. Mit der Reduktion des umzugsbedingt erhöhtem Personalbestands sowie durch das geringere Lohnniveau in Budweis erwarten wir für 2026 einen Rückgang des Personalaufwands auf 14,3 Mio. EUR (-6,6% yoy). Prognosen angepasst: Modellseitig bilden wir nun die gezeigten Effizienzgewinne und die erfolgreiche Inbetriebnahme des Werkes in Budweis ab. Aus der verbesserten Kostenstruktur sehen wir nachhaltiges Margenpotenzial, weshalb wir unsere Gewinnerwartungen bei leicht reduzierten Umsatzprognosen erhöhen und auch die TVEBITDA-Marge auf 15,8% anheben (zuvor: 14,3%). Trotz aktuell verschobener Abrufe und längeren Genehmigungs- und Freigabeprozessen von Infrastrukturinvestitionen, schaffen die geplanten Investitionen aus dem Sondervermögen, ergänzend zu dem bereits hohen Auftragsbestand von über 100 Mio. EUR, u.E. zusätzliche Visibilität auf der Nachfrageseite. Entsprechend senken wir das Beta von 1,4 auf 1,3. Fazit: Nach dem deutlichen Kursrückgang der Aktie bei gleichzeitig positiver operativer Entwicklung, erhöhen wir unser Kursziel auf 7,30 EUR (zuvor: 5,30 EUR) und stufen die SBF-Aktie nun mit 'Kaufen' ein. 