Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten)

Original-Research: SBF AG - von Montega AG

22.10.2025 / 17:35 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu SBF AG

     Unternehmen:               SBF AG
     ISIN:                      DE000A2AAE22

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen (zuvor: Halten)
     seit:                      22.10.2025
     Kursziel:                  7,30 EUR (zuvor: 5,30 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Bastian Brach

H1: Profitabilitätszuwachs durch Einmaleffekt getrübt Effizienzmaßnahmen
dürften Ergebnis zukünftig erhöhen

SBF hat kürzlich den Halbjahresbericht veröffentlicht und die Guidance
bestätigt.

[Tabelle]

Hohe Auslastung im Bereich Schienenfahrzeuge, Nachfrageschwäche bei
Öffentlicher und Industrieller Beleuchtung: Im ersten Halbjahr war das
Unternehmen von Auftragsverschiebungen betroffen, konnte den Umsatz mit 21,9
Mio. EUR (-4,4 % yoy) jedoch weitgehend auf Vorjahresniveau halten.
Unterstützend wirkte sich die starke Entwicklung des Segments
Schienenfahrzeuge (11,0 Mio. EUR; +19,0% yoy) aus, dessen H2-Entwicklung
jedoch von Abrufverzögerungen gedämpft werden dürfte. Im Bereich
Öffentlicher und Industrieller Beleuchtung ging der Umsatz nach 5,8 Mio. EUR
im Vorjahr auf 4,5 Mio. EUR zurück und spiegelt eine schwache Nachfrage der
deutschen Industrie sowie noch fehlende öffentliche Investitionen aus dem
Sondervermögen wider. Die Erlöse der AMS lagen entsprechend der Guidance mit
7,0 Mio. EUR gleichauf mit H1/24.

Ergebnisverbesserung dank Kosteneinsparungen: Das EBITDA verbesserte sich
auf 0,4 Mio. EUR (Vj.: 0,0 Mio. EUR) und profitierte von den eingeleiteten
Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen, die sich im ersten Halbjahr
insbesondere in einem deutlich geringeren Materialaufwand (-18,5% yoy)
widerspiegelten. Das Ergebnis wurde dabei durch eine wertberichtigte
Forderung von 0,4 Mio. EUR gegenüber einem insolventen Kunden belastet. Der
Effekt könnte sich teilweise als temporär erweisen, wenn beispielsweise ein
anderer Fahrzeughersteller die stehende Produktion mit gelieferten
SBF-Produkten übernehmen sollte. Auf der Kostenseite wurde die Produktion in
Budweis nach dem Umzug vollständig in Betrieb genommen, Einsparungen aus der
Abwicklung aktuell redundanter Kapazitäten dürften bereits im zweiten
Halbjahr sowie vor allem in 2026 sichtbar werden. Mit der Reduktion des
umzugsbedingt erhöhtem Personalbestands sowie durch das geringere Lohnniveau
in Budweis erwarten wir für 2026 einen Rückgang des Personalaufwands auf
14,3 Mio. EUR (-6,6% yoy).

Prognosen angepasst: Modellseitig bilden wir nun die gezeigten
Effizienzgewinne und die erfolgreiche Inbetriebnahme des Werkes in Budweis
ab. Aus der verbesserten Kostenstruktur sehen wir nachhaltiges
Margenpotenzial, weshalb wir unsere Gewinnerwartungen bei leicht reduzierten
Umsatzprognosen erhöhen und auch die TVEBITDA-Marge auf 15,8% anheben
(zuvor: 14,3%). Trotz aktuell verschobener Abrufe und längeren Genehmigungs-
und Freigabeprozessen von Infrastrukturinvestitionen, schaffen die geplanten
Investitionen aus dem Sondervermögen, ergänzend zu dem bereits hohen
Auftragsbestand von über 100 Mio. EUR, u.E. zusätzliche Visibilität auf der
Nachfrageseite. Entsprechend senken wir das Beta von 1,4 auf 1,3.

Fazit: Nach dem deutlichen Kursrückgang der Aktie bei gleichzeitig positiver
operativer Entwicklung, erhöhen wir unser Kursziel auf 7,30 EUR (zuvor: 5,30
EUR) und stufen die SBF-Aktie nun mit 'Kaufen' ein.



