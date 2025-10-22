Silber - Achtung: scharfer sell-off

Nachdem der Silberpreis im Oktober endlich ein neues Allzeithoch erreicht hatte, kam es gestern zu einem scharfen „U-turn“. Ausgehend vom jüngsten Rekordstand bei 54,47 USD drehte der Wind und es setzten deutliche Gewinnmitnahmen ein. Dabei fiel das Edelmetall sowohl unter die Marke von 50 USD als auch unter das ehemalige Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 49,51 USD. Auch auf der Indikatorenseite hinterlässt der beschriebene Abverkauf Spuren. So haben der RSI und der MACD synchron neue Ausstiegssignale generiert. Nach einer derart dynamischen Rally hinterlässt ein solches Rebreak entscheidender Chartmarken einen faden Beigeschmack. Die 50-Tage-Linie (akt. bei 44,02 USD) harmoniert aktuell bestens mit dem unteren Bollinger Band sowie dem Hoch vom August 2011 bei 44,14 USD. Zumindest kurzfristig scheint eine gewisse Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen zu bestehen, sodass der Basisaufwärtstrend der letzten Monate eine Pause einlegen dürfte. Um die kurzfristig eingetrübten Chartperspektiven wieder aufzuhellen, müsste der Silberpreis indes das 2011er-Hoch bei 49,51 USD möglichst schnell wieder zurückerobern.

Silber (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

