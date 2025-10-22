Silber - Achtung: scharfer sell-off
HSBC · Uhr
Achtung: scharfer sell-off
Nachdem der Silberpreis im Oktober endlich ein neues Allzeithoch erreicht hatte, kam es gestern zu einem scharfen „U-turn“. Ausgehend vom jüngsten Rekordstand bei 54,47 USD drehte der Wind und es setzten deutliche Gewinnmitnahmen ein. Dabei fiel das Edelmetall sowohl unter die Marke von 50 USD als auch unter das ehemalige Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 49,51 USD. Auch auf der Indikatorenseite hinterlässt der beschriebene Abverkauf Spuren. So haben der RSI und der MACD synchron neue Ausstiegssignale generiert. Nach einer derart dynamischen Rally hinterlässt ein solches Rebreak entscheidender Chartmarken einen faden Beigeschmack. Die 50-Tage-Linie (akt. bei 44,02 USD) harmoniert aktuell bestens mit dem unteren Bollinger Band sowie dem Hoch vom August 2011 bei 44,14 USD. Zumindest kurzfristig scheint eine gewisse Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen zu bestehen, sodass der Basisaufwärtstrend der letzten Monate eine Pause einlegen dürfte. Um die kurzfristig eingetrübten Chartperspektiven wieder aufzuhellen, müsste der Silberpreis indes das 2011er-Hoch bei 49,51 USD möglichst schnell wieder zurückerobern.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Nachdem der Silberpreis im Oktober endlich ein neues Allzeithoch erreicht hatte, kam es gestern zu einem scharfen „U-turn“. Ausgehend vom jüngsten Rekordstand bei 54,47 USD drehte der Wind und es setzten deutliche Gewinnmitnahmen ein. Dabei fiel das Edelmetall sowohl unter die Marke von 50 USD als auch unter das ehemalige Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 49,51 USD. Auch auf der Indikatorenseite hinterlässt der beschriebene Abverkauf Spuren. So haben der RSI und der MACD synchron neue Ausstiegssignale generiert. Nach einer derart dynamischen Rally hinterlässt ein solches Rebreak entscheidender Chartmarken einen faden Beigeschmack. Die 50-Tage-Linie (akt. bei 44,02 USD) harmoniert aktuell bestens mit dem unteren Bollinger Band sowie dem Hoch vom August 2011 bei 44,14 USD. Zumindest kurzfristig scheint eine gewisse Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen zu bestehen, sodass der Basisaufwärtstrend der letzten Monate eine Pause einlegen dürfte. Um die kurzfristig eingetrübten Chartperspektiven wieder aufzuhellen, müsste der Silberpreis indes das 2011er-Hoch bei 49,51 USD möglichst schnell wieder zurückerobern.
Silber (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 21.10.2025Dax leicht im Plus – Goldpreis fällt um bis zu 275 Dollargestern, 17:59 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista