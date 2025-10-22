TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen 07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen 07:30 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen 07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen 07:30 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Hermes International, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen 09:00 DEU: FlatexDegiro, Pk zu Q3-Zahlen 10:30 DEU: Trumpf SE Bilanz-Pk, Ditzingen 12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz 17:45 ITA: Saipem, Q3-Zahlen 18:00 FRA: Kering, Q3-Umsatz 18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz 18:00 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz 22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz) 22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Intershop, Q3-Zahlen NLD: Randstad, Q3-Zahlen USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen USA: EQT Corp., Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 9/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 9/25 12:00 IRL: Erzeugerpreise 9/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Indudstrieproduktion 9/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung am EU-Gericht zu DMA-Einstufung von Microsoft Edge 11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken, Pressegespräch Aktienmarktprognose 12:30 DEU: Fraport AG nimmt Photovoltaik-Anlage an der Startbahn West in Betrieb mit Verkehrs- und Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) und Fraport-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Schulte. 17:00 DEU: Vortrag der Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Claudia Buch: «Incentives in banking and the role of supervision» 18:00 BEL: Gipfeltreffen EU-Ägypten Bei dem ersten Spitzentreffen dieser Art treffen sich EU-Ratspräsident António Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. 18:30 DEU: Bundesfinanzminister und SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil kommt zum Dialog mit der Bevölkerung nach Brandenburg an der Havel DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 1. Tag (bis 23.10.2025), Frankfurt am Main U.a. mit eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (14.30 h). Außerdem werden u.a. erwartet: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bundesbank-Vorstand Michael Theurer, Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking

