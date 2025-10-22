Werbung ausblenden

Unicredit überrascht mit Gewinnplus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit hat während ihres Ringens um die Commerzbank im dritten Quartal ihren Gewinn überraschend erneut gesteigert. Mit 2,6 Milliarden Euro lag der Überschuss knapp fünf Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Mittwoch in Mailand mitteilte. Damit übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten klar. Unicredit-Chef Andrea Orcel sieht die Bank damit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen Nettogewinn von rund 10,5 Milliarden Euro zu erzielen.

Obwohl die Erträge im dritten Quartal nur minimal auf knapp 6,2 Milliarden Euro stiegen, fielen sie höher aus als von Experten im Schnitt erwartet. Höhere Dividenden und Provisionen machten rückläufige Einnahmen aus Zinsen wett. Die Betriebskosten blieben praktisch stabil. Zudem legte die Bank fast ein Drittel weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück als im Vorjahreszeitraum./stw/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UniCredit
Commerzbank

Das könnte dich auch interessieren

onvista Chartzeit 21.10.2025
Rheinmetall: Die neue Dimension des Geschäftsgestern, 17:30 Uhr · onvista
Rheinmetall: Die neue Dimension des Geschäfts
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1gestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden