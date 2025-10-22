Werbung ausblenden

US-Regierung stellt neue Russland-Sanktionen in Aussicht

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Angaben von US-Finanzminister Scott Bessent soll es schon bald schärfere Sanktionen gegen Russland geben. Man werde dazu entweder noch im Laufe des Tages oder am Donnerstagmorgen (Ortszeit) informieren, sagte Bessent zu Reportern in der US-Hauptstadt Washington, ohne genauere Details zu nennen./gei/DP/zb

